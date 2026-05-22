Tiene 1. 400 años y seis millones de tumbas: cómo es el cementerio más grande del mundo

Después de siete años viajando por Medio Oriente y el Cáucaso, el argentino Maximiliano Bagilet se encontró con una de las experiencias más sorprendentes de todo su viaje. A sus 37 años, ya recorrió 21 países, pero un lugar que lo dejó completamente sorprendido: el cementerio más grande el mundo.

El lugar posee más de 1.400 años de antigüedad y se extiende sobre unos 10 kilómetros cuadrados. Según explicó Bagilet, allí existen más de seis millones de tumbas distribuidas en un entramado que parece interminable. Se trata del cementerio de Wadi al-Salam, considerado el más grande del mundo y ubicado en la ciudad sagrada de Nayaf.

“Irak era un territorio que durante años evité por cuestiones de seguridad, pero terminó convirtiéndose en una de las experiencias más fuertes de todo el viaje”, relató el argentino al describir su llegada al gigantesco cementerio conocido como “Valle de la Paz”.

“Es como una ciudad. Te subís a un edificio y no ves el final. Wadi al-Salam está junto a la mezquita del imán Alí, una de las figuras más importantes del islam chiíta y familiar directo de Mahoma. Esa cercanía convierte al lugar en un sitio sagrado para millones de fieles. Por eso, la procesión empieza en esa mezquita. Pasean el cajón del muerto por la tumba del imán Alí y después caminan unos 500 metros, por una calle principal, hasta el cementerio”, indicó.

Wadi al-Salam es uno de los lugares más importantes para la comunidad musulmana chiita porque se encuentra junto al santuario del imán Alí, figura central dentro del islam chiita y familiar directo de Mahoma. Por esa razón, millones de fieles desean ser enterrados allí.

Maximiliano describió el lugar como una mezcla entre ciudad, laberinto y sitio religioso permanente. Para recorrerlo incluso es necesario utilizar taxis internos debido a sus enormes dimensiones. “Es como una favela de bóvedas, con una tumba pegada al lado de la otra. Todo tiene un color sepia”, relató el viajero argentino.

Dentro del cementerio existen tumbas pequeñas, torres funerarias de más de cuatro metros, recintos familiares y espacios subterráneos. Además, descansan allí figuras históricas vinculadas a distintas dinastías y líderes religiosos del mundo islámico.

El movimiento constante también sorprendió al argentino. Lejos de la imagen silenciosa típica de los cementerios occidentales, Wadi al-Salam está lleno de personas, motos, taxis y procesiones funerarias durante todo el día. “Ves cientos de cajones pasando constantemente. Familias enteras entrando y saliendo. Nunca vi algo así”, recordó.