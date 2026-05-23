Misiones capacitó a sus fiscales tomando como base la experiencia de Chubut

La provincia del Chubut continúa consolidándose como referente nacional en materia de reforma procesal penal. Este viernes, el Procurador General, Jorge Luis Miquelarena, participó como expositor central en la jornada de capacitación y análisis titulada “Sistema Acusatorio: desafíos, implementación y buenas prácticas en el Ministerio Público”, celebrada en la ciudad de Posadas, Misiones.

El evento, que reunió a unos 170 participantes entre magistrados y funcionarios locales, se enmarca en el proceso de transición que la provincia litoraleña está llevando adelante para adoptar un modelo procesal que otorga mayor protagonismo a los fiscales en la investigación de delitos.

La elección de Miquelarena como disertante no es casual. El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Chubut es ampliamente reconocido en el ámbito judicial argentino por su diseño organizacional y la eficiencia en la gestión de sus equipos de trabajo. Tras años de aplicación exitosa del esquema acusatorio, el MPF provincial se ha transformado en una fuente de consulta permanente para otras jurisdicciones que buscan transformar sus estructuras internas.

Durante su intervención en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Palacio de Justicia de Posadas, el Procurador detalló los aprendizajes obtenidos desde la implementación de la reforma, los obstáculos superados y la importancia de la transparencia en la gestión de los procesos penales.

La actividad se desarrolló bajo una modalidad mixta:

Presencial: Destinada a magistrados y funcionarios de la capital misionera.

Virtual (Híbrida): Permitió la participación remota de las circunscripciones judiciales de la segunda a la quinta de la provincia anfitriona.

Con esta participación, el MPF de Chubut ratifica su compromiso con la jerarquización de la justicia a nivel nacional, reafirmando que su experiencia acumulada sigue siendo una hoja de ruta fundamental para aquellos distritos que avanzan hacia un sistema judicial más ágil y transparente.







M.G