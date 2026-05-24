Menna destacó los cambios sustanciales en materia de energía, seguridad y acceso a la Justicia en Chubut

El vicegobernador del Chubut y presidente de la Legislatura, Gustavo Menna, se refirió a una serie de cambios y modificaciones coyunturales que tuvieron lugar en el último tiempo, a través de una labor articulada entre el ámbito legislativo y el Ejecutivo provincial, que incluyó la sanción de nuevas leyes destinadas a garantizar la seguridad en todo el territorio, como así también a cambiar la matriz energética y garantizar el acceso a la red a pueblos que, durante décadas, permanecieron aislados.

En diálogo con medios radiales, el funcionario también habló sobre proyectos que enlazan el ámbito nacional con el provincial, entre ellos la desfederalización del narcomenudeo, la prórroga del Comando Unificado y la aplicación de la Ley Antimafias en Chubut.



Cambios profundos en la seguridad y la Justicia

Sobre la aprobación de la Ley Antimafias enviada por Torres a la Legislatura, Menna destacó que la iniciativa "es una herramienta más para dotar de mayor eficacia a la investigación penal", y recordó que el proyecto "forma parte de la agenda que se planteó desde el primer día de gobierno, cuando Torres propició la reforma del Código Procesal Penal que, durante la gestión anterior, estuvo 'cajoneada' durante tres años en la Legislatura".

La Ley Antimafias, que consiste en la adhesión de Chubut a la normativa nacional, "establece que para ciertos delitos en los que hay evidencia de que se trata de hechos aislados y de bandas y organizaciones que actúan concertadamente, es posible solicitar la aplicación de esta norma que genera un trabajo colaborativo entre distintas jurisdicciones, sobre todo cuando hay cuestiones que son tantos federales como locales y donde puede haber conflictos de competencia", precisó.

"Se hicieron reuniones informativas, se convocó a todos los actores del Poder Judicial y se aprobó esa ley, como así también la de Extinción de Dominio para recuperar los bienes obtenidos ilícitamente en causas por corrupción, y recientemente aprobamos, por iniciativa del Ejecutivo, la ley de Medidas Probatorias para Ciberdelitos", explicó el Vicegobernador, resaltando que a tal efecto "en estos días, la Fiscalía de Ciberdelitos a cargo de Fernando Rivarola llevó adelante procedimientos que se han desarrollado en otras zonas del país, y la sumatoria de esos hechos, que devinieron en allanamientos y detenciones, puso fin a un perjuicio de más de $15 mil millones provocado a las víctimas de este tipo de estafas".

Por otra parte, Menna planteó la importancia del rol del Comando Unificado -recientemente prorrogado por amplio acompañamiento a través de los diputados-, iniciativa "que logró reducir el delito en gran medida en aquellas localidades donde se implementa".

Nueva matriz energética

Sobre la creación del Parque Fotovoltaico, aprobada por la Legislatura esta semana y que contempla la instalación 4.680 módulos fotovoltaicos y ocho inversores de corriente alterna en la localidad de Paso de Indios, el Vicegobernador explicó que "se trata de un convenio entre el Poder Ejecutivo con la Empresa Provincial de Energía (EPECH), a partir del cual el Gobierno va a aportar el capital para desarrollar este parque" y advirtió que "la mayoría de los pueblos más aislados de la provincia tienen sistema de generación aislada de energía, es decir que no están vinculados al sistema interconectado nacional, una problemática que viene desde hace décadas y frente a la cual la opción eran las plantas generadoras de energía vía gasoil, que son muy caras y suelen tener desperfectos y necesidad de mantenimiento, además del costo del combustible".

El nuevo esquema "también forma parte del compromiso internacional asumido por Argentina para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, y este parque va a ser el primero de otros que se van a instalar en otras localidades del interior chubutense, con el fin de cambiar la matriz energética y hacerla mucho más eficiente, económica y amigable con el ambiente", consignó Menna, sumando a ello que la inversión provincial "también incluye la implementación de una planta de generación a combustible que actuará únicamente como reserva ante cualquier inconveniente que pudiera surgir".

Desfederalización del narcomenudeo

Otro aspecto al que Gustavo Menna hizo referencia es el proyecto para la desfederalización del narcomenudeo; sobre este punto, sostuvo que años atrás "algunas provincias se adhirieron pero no fue el caso de Chubut, por eso el Gobernador planteó este debate y convocó a una mesa de trabajo con representantes de la Justicia Federal, local, de Legislatura, en la cual van a analizar los alcances de esta decisión, que también tiene un impacto económico y presupuestario".

R.G