El Hospital Garrahan realizó por primera vez una transfusión de sangre intrauterina

Un equipo multidisciplinario del Hospital Garrahan llevó a cabo por primera vez en su historia una transfusión de sangre fetal dentro del útero. La madre, derivada desde la provincia de Tierra del Fuego, arribó al centro de salud porteño con un diagnóstico de embarazo de alto riesgo debido a que el feto presentaba una anemia fetal severa de origen aún no determinado.

Previo al procedimiento principal, los especialistas practicaron una cordocentesis, una técnica diagnóstica que permitió calcular de manera exacta la cantidad de sangre requerida por el paciente. Posteriormente, se procedió a la transfusión con glóbulos rojos del grupo O negativo, preparados de forma especial para este tipo de intervenciones.

"Realizamos una práctica de altísima complejidad que requiere la articulación de distintas especialidades. Un trabajo interdisciplinario que caracteriza al Garrahan y nos enorgullece enormemente", destacó al respecto la jefa de Medicina Materno Fetal, doctora Patricia Bellani.

Este tratamiento médico tiene como propósito fundamental revertir el cuadro anémico y evitar cuadros clínicos severos como el hidrops fetal, la falla cardíaca o el fallecimiento en etapa gestacional. En este momento, la madre y el bebé muestran una evolución clínica favorable mientras permanecen bajo un riguroso monitoreo profesional.

Fuente: Hospital Garraham

EBW