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Por Redacción Red43

Nuevo esquema de la Triple Viral: quiénes deben recibir la segunda dosis

La Secretaría de Salud de Chubut convoca a vacunar a niños de 15 a 18 meses con la segunda dosis de la Triple Viral, en función de los cambios vigentes en el Calendario Nacional de Vacunación. 
Por Redacción Red43

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La Secretaría de Salud de la provincia de Chubut emitió una convocatoria dirigida a padres, madres y tutores para que acerquen a los niños de entre 15 y 18 meses de edad a los vacunatorios públicos con el fin de aplicar la segunda dosis de la vacuna Triple Viral. Esta acción tiene como objetivo consolidar la prevención y blindar a la población infantil frente a enfermedades como el sarampión, la rubéola y la parotiditis o paperas.

 

Esta medida surge a partir de una modificación dispuesta por el Ministerio de Salud de la Nación en el Calendario Nacional de Vacunación, en vigencia desde el 1° de enero. El cambio busca acelerar el proceso de inmunización durante la primera infancia y prevenir eventuales brotes comunitarios en el territorio.

 

Desde las autoridades sanitarias detallaron la modalidad de aplicación según la cohorte de nacimiento para evitar dudas en los centros de salud. Los niños nacidos a partir del 1° de julio de 2024 ingresan de manera directa al nuevo esquema, por lo que reciben la primera dosis a los 12 meses y la segunda entre los 15 y 18 meses, sin necesidad de volver a vacunarse a los 5 años. Por su parte, los nacidos hasta el 30 de junio de 2024 mantienen el esquema anterior, recibiendo la primera dosis al año y la segunda al cumplir los 5 años. En tanto, los niños nacidos en 2021 deben recibir la segunda dosis en la etapa escolar correspondiente a su cohorte.

 

A seis meses de la implementación de este cambio, desde el Programa Provincial de Inmunizaciones informaron que 1.062 niños en Chubut ya completaron su segunda dosis bajo esta modalidad. Asimismo, recordaron que la vacuna Triple Viral es gratuita, obligatoria y no requiere orden médica. Se encuentra disponible en los vacunatorios de hospitales públicos y Centros de Atención Primaria de la Salud de la provincia, donde solo es necesario presentar el DNI del menor y el Carnet Nacional de Vacunación.

 

 

 

 

 

EBW

 

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