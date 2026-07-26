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26 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Bicicleteada y Búsqueda del Tesoro: la propuesta familiar para disfrutar en Epuyén

La Dirección de Turismo de Epuyén organizó una jornada recreativa y gratuita para el sábado 15 de agosto. Habrá pistas, vouchers de comercios locales y actividades vinculadas a Reforestar Patagonia. 
Por Redacción Red43

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La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Epuyén lanzó una convocatoria dirigida a vecinos y visitantes para participar de una actividad recreativa pensada para el disfrute en familia y el recorrido por distintos puntos de la localidad.

 

La iniciativa, denominada "Pedaleando por Epuyén", se llevará a cabo el sábado 15 de agosto. Se trata de un evento gratuito y no competitivo que busca impulsar el movimiento local y ofrecer una alternativa diferente durante el fin de semana.

 

Durante el recorrido, las personas participantes podrán formar parte de "La Búsqueda del Tesoro de Epuyén", una propuesta en la que deberán resolver pistas para acceder a vouchers y premios aportados por prestadores turísticos y comercios de la zona.

 

Desde el área organizadora remarcaron que el objetivo central es fortalecer el trabajo conjunto con el sector privado y fomentar la permanencia de los visitantes durante todo el fin de semana. La agenda se completará el domingo 16 de agosto con la jornada de participación en Reforestar Patagonia, vinculando la recreación sobre ruedas con el cuidado del entorno natural.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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