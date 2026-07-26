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Por Redacción Red43

Los protagonistas de una historia de amor única: hoy es el Día de los Abuelos

Cada 26 de julio se homenajea a los abuelos en reconocimiento a su importancia dentro de las familias y al vínculo único que construyen con sus nietos.
Por Redacción Red43

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Este domingo 26 de julio se celebra el Día Mundial de los Abuelos, una fecha que busca reconocer el papel fundamental que ocupan en las familias y destacar el valor de su experiencia, sus enseñanzas y el cariño que brindan a las nuevas generaciones.

 

La fecha tiene su origen en la tradición de la Iglesia Católica, que cada 26 de julio conmemora a Santa Ana y San Joaquín, padres de la Virgen María y, según la tradición cristiana, abuelos de Jesús.

 

En Argentina, además, existen otras dos jornadas dedicadas a homenajearlos. El Día del Abuelo se celebra el tercer domingo de agosto, mientras que el Día de la Abuela tiene lugar el segundo domingo de noviembre.

 

La fecha invita a compartir un momento especial con ellos, agradecer su presencia y valorar el legado que transmiten de generación en generación. También es una oportunidad para destacar el vínculo entre abuelos y nietos, construido a través del amor, la compañía y las historias que permanecen en el tiempo.

 

 

 

R.G

 

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