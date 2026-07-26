Los protagonistas de una historia de amor única: hoy es el Día de los Abuelos

Este domingo 26 de julio se celebra el Día Mundial de los Abuelos, una fecha que busca reconocer el papel fundamental que ocupan en las familias y destacar el valor de su experiencia, sus enseñanzas y el cariño que brindan a las nuevas generaciones.

La fecha tiene su origen en la tradición de la Iglesia Católica, que cada 26 de julio conmemora a Santa Ana y San Joaquín, padres de la Virgen María y, según la tradición cristiana, abuelos de Jesús.

En Argentina, además, existen otras dos jornadas dedicadas a homenajearlos. El Día del Abuelo se celebra el tercer domingo de agosto, mientras que el Día de la Abuela tiene lugar el segundo domingo de noviembre.

La fecha invita a compartir un momento especial con ellos, agradecer su presencia y valorar el legado que transmiten de generación en generación. También es una oportunidad para destacar el vínculo entre abuelos y nietos, construido a través del amor, la compañía y las historias que permanecen en el tiempo.

R.G