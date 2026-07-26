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26 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Chubut continúa asistiendo a los damnificados por la emergencia ígnea en la Cordillera

El Ministerio de Producción mantiene los trabajos de asistencia en terreno para acompañar a las familias afectadas por los incendios, con acciones que ya alcanzaron más de 40.000 hectáreas y que continuarán durante los próximos meses.
Por Redacción Red43

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El Ministerio de Producción de la Provincia del Chubut continúa con las tareas de asistencia y acompañamiento a los damnificados por la emergencia ígnea que afectó a distintas zonas de la Cordillera.

 

Desde hace varios meses, trabajadores de las regionales Oeste y Noroeste del organismo llevan adelante de manera ininterrumpida distintas labores en terreno, abarcando una superficie de más de 40.000 hectáreas.

 

 

 

Como parte de las acciones implementadas, se realiza la entrega de pastura, alimento balanceado y alambre, además de brindar asistencia y asesoramiento técnico, con el objetivo de contribuir a mitigar las consecuencias de la emergencia y acompañar a los vecinos afectados.

 

Los equipos del Ministerio de Producción, conducido por el ministro Juan Pavón, continúan trabajando bajo los lineamientos del Gobierno de Ignacio Torres, con el compromiso de asistir a las familias damnificadas y atender las diferentes problemáticas que surgieron a partir de los incendios.

 

 

 

Está previsto que durante los próximos meses continúen las tareas en terreno para dar respuesta a las necesidades de los sectores afectados.

 

Los vecinos que necesiten realizar consultas o recibir asesoramiento pueden comunicarse al 02945-451315.

 

 

 

 

R.G

 

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