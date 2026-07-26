El Título de la Patagonia Internacional avanza hacia su legalización y proyecta una gran velada en Coyhaique

Promovido por el chileno Rodrigo Rojas, el certamen de boxeo amateur supera instancias legales clave, implementará un “Pasaporte del Campeón” y proyecta defensas binacionales integrando a promotores de la Patagonia Argentina.

El boxeo amateur de la Patagonia chileno-argentina dio un paso decisivo hacia su institucionalización. Tras superar con éxito su examen formal ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) bajo la solicitud N° 1679465, la marca “Título de la Patagonia Internacional” avanza en su proceso de publicación legal en el Diario Oficial de Chile.

La iniciativa, impulsada desde Coyhaique por el promotor Rodrigo Rojas, busca transformar la gestión del deporte pugilístico regional mediante un modelo moderno, independiente y bajo la modalidad de franquicia deportiva.

INNOVACIÓN Y DESARROLLO: EL “PASAPORTE DEL CAMPEÓN”

Entre las novedades estructurales del proyecto destaca la implementación del Pasaporte del Campeón, un documento deportivo certificado que registrará formalmente la trayectoria, defensas e hitos de cada boxeador que conquiste el cinturón, evitando que los combates queden como eventos aislados.

Además, el modelo otorgará mayor autonomía a clubes y entrenadores, garantizando normativas técnicas estrictas, velando por la seguridad del deportista e integrando categorías juveniles y mayores.

Uno de los cinturones en juego se encuentra actualmente en la Patagonia argentina. El pugilista Dylan Bachmann, oriundo de El Bolsón, ostenta la corona conquistada en la velada internacional celebrada tiempo atrás en la comuna de Futaleufú.

Según detalló el propio Rodrigo Rojas, la organización trabaja para que haya un importante festival en Coyhaique en los próximos meses y para ello, se gestiona el uso del principal gimnasio de la localidad chilena junto a las autoridades locales, proyectando una velada estelar que incluirá también cruces en la categoría juvenil con boxeadores procedentes de Comodoro Rivadavia.

PUENTES CON LA ARGENTINA: LA VISIÓN DE RODRIGO ROJAS

El carácter binacional del título requiere una red colaborativa a ambos lados de la cordillera. En este marco, Rojas proyecta establecer contacto con referentes, técnicos y promotores del boxeo argentino, con el fin de unificar bases, reglamentos y calendarios de competencia.

“Este es un título abierto e internacional. Primero estamos haciendo la parte oficial y legal acá, para luego contactarnos con los dirigentes y entrenadores de Argentina. La idea es validar el título internacionalmente y brindar un marco de calidad para que los jóvenes deportistas de la región tengan metas claras y respaldadas”, explicó Rojas.

Con la entrega de los reglamentos finales y los primeros pasaportes deportivos en marcha, la iniciativa se perfila para consolidar a las localidades del sur de Chile y del cordón cordillerano argentino como un polo unido y dinámico del boxeo de formación.

Recordemos que en la Argentina, el boxeo está bajo el mando de la Federación Argentina de Boxeo (FAB), en tanto en la provincia de Chubut la entidad madre (que depende de la FAB) es la Federación Chubutense de boxeo, cuyo presidente es Oscar Sandin.

Esta claro que para que el proyecto chileno funcione de manera integrada, Rodrigo Rojas deberá comunicarse con estas entidades de nuestro país quienes promueven y regulan el boxeo tanto en la Argentina a nivel general o en Chubut, a nivel particular.