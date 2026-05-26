Fin de semana tranquilo en Esquel

A pesar de tratarse de un fin de semana largo, la actividad policial en la jurisdicción de Esquel se mantuvo dentro de los parámetros de tranquilidad, sin que se registraran hechos de gravedad o de mayor relevancia. "Debemos destacar que no tuvimos grandes hechos de relevancia o importancia que demanden la intervención policial", señaló Carolina Pauli, segunda jefa de la Unidad Regional Esquel. Sin embargo, las autoridades concretaron un par de intervenciones importantes durante la jornada del sábado.

La primera de ellas ocurrió en los primeros minutos del día en el Barrio Ceferino, donde el personal policial se encontraba reforzando los patrullajes y controles por el consumo de bebidas en la vía pública debido a incidentes ocurridos recientemente en ese sector. En ese contexto, los efectivos divisaron a un grupo de jóvenes y les solicitaron que se retiraran del lugar. Ante el pedido, uno de los hombres se alteró y reaccionó de manera violenta. "Uno de los masculinos comienza a molestarse, profiere insultos respecto al personal policial, no quiere desistir de la actitud hostil", relató Pauli. Debido a esto, el individuo fue demorado por personal de la Comisaría Primera por infracción al Código de Convivencia Ciudadana, permaneciendo allí hasta recuperar la lucidez, ya que estaba bajo los efectos del alcohol.

Horas más tarde, cerca de las 9 de la mañana del mismo sábado, se llevó a cabo un operativo conjunto entre la Agencia Provincial de Seguridad Vial y la Comisaría Primera en el puesto de control N° 627, ubicado sobre la ruta 259 que conecta Esquel con Trevelin. Durante el dispositivo, los agentes detuvieron la marcha de una camioneta Chevrolet S10 para la correspondiente verificación rutinaria.

Al revisar el vehículo, los uniformados constataron que en la caja se transportaba un animal bovino faenado de grandes dimensiones, específicamente un toro. Las condiciones higiénico-sanitarias para el transporte del producto cárnico no se cumplían en absoluto, independientemente de la documentación que pudiera presentar el conductor. "Se le labran las actuaciones por el Código Alimenticio porque la forma de traslado de la carne no era la correspondiente", detalló la jefa policial. A raíz de esta falta, se solicitó la presencia del personal de Bromatología del municipio, que labró las actas de infracción y procedió al decomiso total de la carne.