11° °
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 26 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad policiales
26 de Mayo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Fin de semana tranquilo en Esquel

La segunda jefa de la Unidad Regional Esquel brindó el balance de las actuaciones del fin de semana largo y detalló los procedimientos destacados. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

A pesar de tratarse de un fin de semana largo, la actividad policial en la jurisdicción de Esquel se mantuvo dentro de los parámetros de tranquilidad, sin que se registraran hechos de gravedad o de mayor relevancia. "Debemos destacar que no tuvimos grandes hechos de relevancia o importancia que demanden la intervención policial", señaló Carolina Pauli, segunda jefa de la Unidad Regional Esquel. Sin embargo, las autoridades concretaron un par de intervenciones importantes durante la jornada del sábado.

 

La primera de ellas ocurrió en los primeros minutos del día en el Barrio Ceferino, donde el personal policial se encontraba reforzando los patrullajes y controles por el consumo de bebidas en la vía pública debido a incidentes ocurridos recientemente en ese sector. En ese contexto, los efectivos divisaron a un grupo de jóvenes y les solicitaron que se retiraran del lugar. Ante el pedido, uno de los hombres se alteró y reaccionó de manera violenta. "Uno de los masculinos comienza a molestarse, profiere insultos respecto al personal policial, no quiere desistir de la actitud hostil", relató Pauli. Debido a esto, el individuo fue demorado por personal de la Comisaría Primera por infracción al Código de Convivencia Ciudadana, permaneciendo allí hasta recuperar la lucidez, ya que estaba bajo los efectos del alcohol.

 

Horas más tarde, cerca de las 9 de la mañana del mismo sábado, se llevó a cabo un operativo conjunto entre la Agencia Provincial de Seguridad Vial y la Comisaría Primera en el puesto de control N° 627, ubicado sobre la ruta 259 que conecta Esquel con Trevelin. Durante el dispositivo, los agentes detuvieron la marcha de una camioneta Chevrolet S10 para la correspondiente verificación rutinaria.

 

Al revisar el vehículo, los uniformados constataron que en la caja se transportaba un animal bovino faenado de grandes dimensiones, específicamente un toro. Las condiciones higiénico-sanitarias para el transporte del producto cárnico no se cumplían en absoluto, independientemente de la documentación que pudiera presentar el conductor. "Se le labran las actuaciones por el Código Alimenticio porque la forma de traslado de la carne no era la correspondiente", detalló la jefa policial. A raíz de esta falta, se solicitó la presencia del personal de Bromatología del municipio, que labró las actas de infracción y procedió al decomiso total de la carne.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Llevaba más de 115 gramos de marihuana en un colectivo y fue descubierto por Gendarmería Nacional
2
 Investigan amenazas de muerte y daños a un vecino en el barrio Juan Manuel de Rosas
3
 La Trochita celebró su 81° aniversario entre símbolos patrios y chocolate caliente
4
 Bomberos Voluntarios de Esquel renuevan abanderado y escoltas
5
 Confirmaron la condena contra policías de Lago Puelo por golpear a un menor y falsear un acta
1
 La nena que confesó el horror: llegó a la escuela y le dijo a la maestra que su papá la violaba
2
 Fin de semana de fuego en El Bolsón: Tras el incendio de tres viviendas, hubo otra gran quema en la misma zona
3
 Atención jóvenes de Esquel: un certamen brinda becas de formación artística
4
 Pagó en dólares para evitar impuestos y el banco igual le cobró en pesos: La Justicia falló a su favor
5
 Comenzó el juicio por el incendio de 70 hectáreas en Nahuelpan
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -