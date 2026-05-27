Nazarena, la súper bebé que llegó al mundo con sorpresa: pesó seis kilos y medio

Una súper bebé nació el pasado domingo en Santiago del Estero a las 38 semanas de gestación. Sorprendió a los médicos del Centro Integral de Salud (CIS) Banda el peso de la pequeña Nazarena que vino al mundo con 6,5 kilos.

Trascendió el nacimiento en las últimas horas tras una nota que le realizaron en el CIS y que se viralizara rápidamente por Tik Tok. En el video, Johana, la mamá, oriunda de Colonia Dora, contó que el embarazo era considerado de riesgo, pero afortunadamente todo resultó bien tanto para ella como para la bebé.

“Fue difícil porque me decían que era un parto riesgoso, pero gracias a Dios salió bien", manifestó Johana desde la sala común de la maternidad donde estaba en observación médica. La mamá dijo que este era el tercer parto, dado que ya cuenta con otros dos hijos (una nena y un nene) que nacieron con 3,800 y 4 kilos respectivamente.

Aseguró que la recién nacida se encuentra en buen estado de salud y evoluciona favorablemente. La mamá aseguró que la bebé "está perfectamente", mientras continúan los controles habituales tras el parto.

En medios locales recordaron que los nacimientos de bebés con más de 4 kilos suelen considerarse casos de macrosomía fetal, una condición que puede incrementar los riesgos durante el parto. Además, que en esta ocasión el seguimiento profesional permitió que el nacimiento se desarrollara sin mayores complicaciones.

Nazarena continuaba con controles bajo la observación de los especialistas. Pronto podrá regresar a la localidad donde reside la familia, mientras su caso cruzó las fronteras de su provincia.