Querían espantar a un puma, encendieron fuego y provocaron un incendio forestal que quemó decenas de hectáreas

Un incendio forestal de decenas de hectáreas se desató en la localidad de Lozano, en Jujuy, en el límite entre esta localidad y León, luego de que aparentemente se encendiera fuego para intentar ahuyentar a un puma. Así lo informó Jorge Torrico, director de Incendios Forestales, quien explicó que el viento favoreció la expansión de las llamas en la zona.

Según detalló Torrico, vecinos del lugar realizaron una denuncia por la presencia de un importante incendio en Lozano. A partir de ese aviso, comenzaron a trabajar de manera satelital para detectar puntos calientes y obtener las coordenadas necesarias para llegar hasta el sector afectado.

Desde la base de El Brete enviaron una cuadrilla para realizar un acercamiento a la zona. Con la colaboración de personas del lugar, lograron llegar al sector y confirmar que se trataba de un incendio de grandes dimensiones, que llevaba encendido cerca de dos días.

Sobre el origen, Torrico indicó que el incendio habría comenzado aparentemente por "intentar espantar a un puma". Una vez iniciado el fuego, las condiciones del tiempo complicaron la situación. “El viento hizo el resto”, señaló el director de Incendios Forestales al referirse al avance de las llamas.

Hasta el momento, de acuerdo a la información satelital, el incendio habría afectado unas 80 hectáreas en el límite entre Lozano y León. Asimismo, se dio a conocer que los brigadistas trabajaron arduamente para controlar el avance del fuego y evaluar la situación en el sector.