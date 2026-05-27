Lago Puelo se prepara para una nueva edición del duatlón entre bosques y caminos de montaña

El próximo 14 de junio se desarrollará el Segundo Duatlón Lago Puelo 2026, una competencia que unirá pedestrismo y mountain bike a través de un circuito que recorrerá caminos rurales, sectores de bosque y puntos tradicionales de la localidad.

La actividad es organizada por la Municipalidad de Lago Puelo y contará con categorías infantiles, individuales y postas. Desde el Municipio señalaron que el objetivo es promover el deporte al aire libre y generar espacios de encuentro vinculados a la actividad física y el entorno natural.

Cómo será el recorrido del Duatlón Lago Puelo 2026

La competencia comenzará con un tramo inicial de trote de 3,8 kilómetros. La largada será desde la portada del Parque Nacional Lago Puelo y avanzará por Ruta 16 hasta llegar a la plaza central, donde se realizará la transición hacia la etapa de ciclismo.

El segmento de mountain bike tendrá una extensión aproximada de 30 kilómetros y atravesará distintos puntos de Lago Puelo. Desde la plaza central, el recorrido continuará por Ruta 16 y Ruta 45 en dirección al paraje Radal, luego seguirá por Camino del Medio y retomará Ruta 16 hacia el paraje Entre Ríos.

El circuito incluirá sectores cercanos al río, Isla Norte, Isla Sur y Villa del Lago. También pasará por Callejón Graciano, Antiguos Pobladores y Callejón La Lidia antes de regresar nuevamente a la plaza.

La prueba finalizará con un último tramo de pedestrismo de 6 kilómetros que recorrerá calle Los Alerces, Ruta 16 y parte del bosque del Paseo Botánico.

Categorías para todas las edades

Desde la organización informaron que el Duatlón Lago Puelo 2026 contará con categorías infantiles y de adultos, tanto en modalidad individual como en postas.

En adultos habrá divisiones hasta 18 años, de 19 a 29, de 30 a 39, de 40 a 49, de 50 a 59 y mayores de 60 años, tanto en damas como en caballeros.

También se habilitarán categorías de postas femeninas, masculinas y mixtas.

Deporte y paisaje

La propuesta busca consolidarse dentro del calendario deportivo de la Comarca Andina y sumar participantes de distintas localidades de la Patagonia.

Desde el Municipio remarcaron que este tipo de competencias permiten mostrar paisajes de Lago Puelo mientras se fomenta la actividad física y el uso recreativo de espacios naturales.

Además del circuito competitivo, el evento también representa un movimiento turístico y deportivo para la localidad, especialmente durante la temporada invernal.

Las personas interesadas en participar pueden solicitar información e inscribirse comunicándose al número 2944 539784.

O.P.