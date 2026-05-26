Bardo celebrará el Día Internacional de la Hamburguesa con promociones, música y regalos

El local gastronómico Bardo Burger se prepara para celebrar el Día Internacional de la Hamburguesa con una jornada especial de promociones y descuentos destinada a toda la comunidad de Esquel.

Uno de los responsables del emprendimiento, Lautaro Dell Elce, contó que este jueves 28 volverán a realizar una propuesta similar a la del año pasado para agradecer el acompañamiento de sus clientes.

“El jueves 28 es el Día de la Hamburguesa así que vamos a estar de vuelta como el año pasado haciendo un evento y un descuento para agradecer a toda la gente de Esquel que siempre viene, que nos apoya y que está todo el tiempo comprando”, expresó.

La jornada no solo contará con promociones especiales, sino también con música en vivo a cargo de Franchu González, quien estará ambientando el evento durante el día. Además, desde el local adelantaron que regalarán gorras y calcomanías entre los clientes que se acerquen durante la celebración.

Dell Elce recordó que la edición anterior superó ampliamente las expectativas del local. “La verdad es que fue increíble, no lo esperábamos. Quisimos abrir las 12 horas de corrido y no pudimos porque nos quedamos sin stock a mitad de camino”, relató.

Por ese motivo, explicó que este año reforzaron la organización para intentar sostener la atención durante toda la jornada. “Este año lo encaramos de otra manera, con más stock, con más ganas, con más personal, intentando meter las 12 horas, de 12:00 a 00:00 hs o hasta quedarnos sin stock”, indicó.

Además, destacó el fuerte acompañamiento del público local. “La gente consume más de lo que imaginábamos, tenemos fieles clientes que prácticamente día por medio piden”, afirmó.

En cuanto a la propuesta gastronómica, señaló que habrá un límite máximo de compra de tres hamburguesas por persona y que la promoción incluirá únicamente hamburguesas sin papas fritas para agilizar la atención.

“La idea es que sea algo bastante rápido y que no haya tanta demora”, explicó.

Las opciones disponibles serán la “Cheese”, con carne, cheddar y mayonesa casera, y la “Cheese Onion”, que suma cebolla caramelizada.

Dell Elce adelantó además que el precio será “súper accesible” y que la información completa se difundirá a través de las redes sociales del local, en Instagram como @bardoburgeer.

“Venir a Bardo a comerse una hamburguesa el jueves”, invitó el comerciante, quien también remarcó que continúan trabajando para sostener precios pese al contexto económico. “Estamos intentando combatir a todo, a la inflación, a los aumentos. Vamos haciendo lo posible para seguir manteniendo un precio y no estar aumentando todo el tiempo”, concluyó.









R.G