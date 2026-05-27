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Por Redacción Red43

La Red de Políticas Públicas reconoció a la Fiscalía de Esquel por su trabajo en derecho animal

La organización nacional envió una carta formal a la fiscal jefa, María Bottini, para destacar el rol de la institución y el nivel académico en las jornadas sobre los derechos de los seres sintientes. 
Por Redacción Red43

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En un escenario nacional donde la protección y el derecho animal ganan cada vez más terreno en la agenda institucional, la Agencia de delitos ambientales y maltrato animal de la Fiscalía de Esquel ha marcado un hito federal. La Red de Políticas Públicas envió una misiva formal dirigida a la fiscal jefa, Dra. María Bottini, en la que expresó su más profundo reconocimiento al Ministerio Público Fiscal de la ciudad por su rol de vanguardia y el altísimo nivel académico demostrado en la gestión pública.

 

El motivo central de este agradecimiento fue la organización conjunta con el municipio de Esquel y la convocatoria a las Primeras Jornadas de Políticas Públicas y Derechos de los Seres Sintientes. La organización calificó este espacio como un pilar fundamental para el avance normativo e institucional tanto en la Patagonia como en el resto del país.

 

En la carta, el equipo de La Red hizo especial hincapié en que el camino hacia la protección real de los animales requiere de manera inexorable la conjunción de calidad humana y compromiso técnico por parte de quienes conducen las instituciones del Estado.

 

Por este motivo, el reconocimiento se hizo extensivo de manera muy especial a la Procuradora Fiscal, Dra. María Cecilia Bagnato, y a la Técnica de la Agencia de delitos ambientales y maltrato animal, María Inés Vasallo. La ONG destacó el extraordinario trato hospitalario, la calidez y la constante disposición de ambas profesionales, asegurando que su labor excedió con creces la mera gestión protocolar y resultó clave para el éxito del encuentro. Asimismo, la entidad dejó abierta la puerta para colaborar en futuras acciones conjuntas y proyectos normativos en la región.

 

La Red de Políticas Públicas es una entidad de alcance nacional e internacional integrada por profesionales de la medicina, la veterinaria, la educación, la comunicación y el derecho. Su propuesta reúne a funcionarios y legisladores de diversos signos políticos especializados en el Programa de Equilibrio Poblacional canino y felino, entendiendo la problemática desde un enfoque integral de Salud Pública Humana, Ambiental y Animal.

 

Debido a su impacto social y rigor técnico en el asesoramiento a gobiernos, la ONG ha sido galardonada con máximas distinciones en el país, como el Diploma de Honor del Senado de la Nación, el Diploma de Honor de la Legislatura de la Provincia de Santa Fe y el Premio al Mérito de la Legislatura de Río Negro.

 

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