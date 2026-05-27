Trevelin brindará una nueva capacitación para Manipuladores de Alimentos

La Secretaría de Bromatología, Inspección, Higiene y Tránsito de la Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes informa que los días 4 y 5 de junio de 2026 se llevará adelante una nueva edición del Curso Oficial de Capacitación en Manipulación Segura de Alimentos, destinado a todas aquellas personas que necesiten tramitar u obtener el Carnet de Manipulador de Alimentos.

La propuesta forma parte de las acciones de formación y prevención sanitaria impulsadas por el área de Bromatología, promoviendo buenas prácticas de higiene y seguridad alimentaria en comercios, emprendimientos y espacios vinculados a la elaboración, transporte y venta de alimentos.

Las inscripciones se realizan de manera presencial en las oficinas de Bromatología, ubicadas en Av. Raúl Ricardo Alfonsín y Holdich.

Además, quienes deseen obtener más información pueden ingresar al sitio web: bromatologiatrevelin.gob.ar

Desde el municipio remarcaron la importancia de contar con la capacitación correspondiente y el carnet habilitante, una herramienta fundamental para garantizar la inocuidad alimentaria y fortalecer el cuidado de la salud pública.

R.G