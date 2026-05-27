Esquel: capacitaron a más de 300 agentes en Historia de Salud Integrada

En el marco del plan de modernización del sistema sanitario público; el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud provincial, capacitó a más de 300 agentes que cumplen funciones en diferentes servicios del Hospital Zonal de Esquel y del Área Externa para la implementación de la Historia de Salud Integrada (HSI).

La actividad, que se desarrolló durante dos jornadas en las instalaciones del nosocomio cordillerano, estuvo a cargo de referentes de la cartera sanitaria provincial, quienes se encuentran realizando recorridas por los diferentes establecimientos asistenciales que aún se encuentran en proceso de aplicación este moderno sistema digital que permite optimizar la atención de pacientes y el cruce de datos en tiempo real.

Capacitación en Esquel

Participaron de la propuesta profesionales médicos y no médicos, personal de enfermería y administrativos; y durante el encuentro se abordó el uso de la plataforma en sus diferentes módulos: ambulatorio, guardia e internación.

De ese modo, se analizaron diferentes aspectos y procedimientos digitales de la Historia de Salud Integrada, que permite unificar los datos de los usuarios bajo estándares internacionales de seguridad, optimizando la atención en todo el sistema público provincial.

En ese contexto, las jornadas, que se desarrollaron bajo modalidad híbrida, permitiendo también la conexión a través de la sala de Telesalud, fueron un espacio de formación e intercambio.

Historia de Salud Integrada

El Hospital Zonal de Esquel actualmente se encuentra en la etapa de empadronamiento, un proceso esencial para la correcta identificación y registro de los usuarios, y una herramienta fundamental para la gestión de turnos y la atención clínica.

En esa línea, la HSI permitirá en el nosocomio cordillerano una gestión eficiente a través del registro sistematizado de la información de pacientes de manera segura y ágil.

Cerca de 100 establecimientos alcanzados

Vale destacar que el sistema digital ya funciona en 99 establecimientos asistenciales de toda la provincia, con más de 420.000 personas empadronadas y más de 4.800 agentes de salud con su correspondiente usuario para utilizarlo, registrando además alrededor del 75% de las consultas ambulatorias.

Desde la Secretaría de Salud chubutense se continúa avanzando en la implementación de la Historia de Salud Integrada con el objetivo de dotar al recurso humano de herramientas tecnológicas de vanguardia, garantizando un modelo sanitario integrado y centrado en el paciente.

R.G