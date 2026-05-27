Última semana para anotarse al curso de ingreso de Bomberos Voluntarios de El Hoyo

Bomberos Voluntarios de El Hoyo informó que transita la última semana de inscripción para quienes quieran participar del Curso Ingreso 2026, la capacitación destinada a formar nuevos integrantes del cuartel local.

Desde la institución indicaron que todavía hay tiempo para presentar la documentación requerida y cumplir con el proceso de inscripción. La convocatoria apunta a vecinos y vecinas de El Hoyo interesados en incorporarse al trabajo bomberil y participar de futuras capacitaciones operativas y formativas.

Cuáles son los requisitos para ingresar

Según detallaron desde Bomberos Voluntarios de El Hoyo, las personas interesadas deben cumplir con una serie de condiciones básicas para poder anotarse al curso.

Los requisitos son:

Ser mayor de 18 años

Tener domicilio en El Hoyo

Contar con estudios primarios completos

Presentar la documentación solicitada

La convocatoria forma parte del proceso anual de incorporación de aspirantes y busca fortalecer el funcionamiento del cuartel con nuevos integrantes capacitados.

Cómo es el curso de ingreso

El Curso Ingreso 2026 contempla instancias teóricas y prácticas vinculadas al trabajo diario de los bomberos voluntarios. Durante la formación, los aspirantes reciben conocimientos sobre manejo de incendios, primeros auxilios, seguridad y procedimientos operativos.

Además de la preparación técnica, el proceso también implica entrenamiento físico y trabajo grupal, aspectos fundamentales para las tareas que desarrolla el cuartel durante intervenciones y servicios en la localidad y zonas cercanas.

Desde Bomberos Voluntarios de El Hoyo remarcaron la importancia de contar con personas comprometidas y dispuestas a formarse para colaborar en distintas situaciones que requieren asistencia y prevención.

La institución recordó que esta es la última semana disponible para completar la inscripción y entregar la documentación requerida. Por ese motivo, recomendaron a quienes estén interesados acercarse cuanto antes para obtener información sobre horarios, requisitos administrativos y pasos del proceso.

O.P.