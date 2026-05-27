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Por Redacción Red43

Taccetta destacó las gestiones para instalar una balanza y crear el Centro de Control de cargas en el Parque Industrial

La obra permitirá ordenar y controlar el tránsito pesado en el acceso a Esquel, mejorando la seguridad vial y protegiendo la Ruta 40. Taccetta destacó el trabajo conjunto con Provincia y Vialidad Nacional.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Esquel junto con el gobierno provincial continúan avanzando en acciones concretas para fortalecer la infraestructura de la ciudad. En ese marco, el intendente Matías Taccetta destacó las gestiones realizadas para concretar la instalación de una balanza en el Parque Industrial, que funcionará como Centro Integral de Control de Cargas.

 

El proyecto permitirá ordenar y fiscalizar la circulación del transporte pesado vinculado a la actividad industrial y productiva de la región, además de proteger la infraestructura vial, especialmente la Ruta Nacional 40, que actualmente atraviesa importantes trabajos de repavimentación.

 

 

 

Taccetta valoró el trabajo articulado con el gobernador Ignacio Torres y el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación de la provincia, Hernán Tórtola, quienes impulsaron junto a Vialidad Nacional el convenio necesario para avanzar con esta obra estratégica para la ciudad y toda la región cordillerana.

 

El futuro Centro Integral de Control de Cargas estará emplazado sobre la Ruta Nacional N° 40, en el acceso al Parque Industrial, y contará con balanzas dinámicas para el control de peso de los vehículos, playas de desaceleración y detención para transporte pesado, calles internas de circulación y espacios operativos destinados a organismos de control y seguridad.

 

Taccetta remarcó que esta iniciativa representa “un paso importante para ordenar el tránsito pesado, cuidar las rutas y seguir consolidando el desarrollo industrial y productivo de la ciudad”, destacando además el acompañamiento permanente del Gobierno Provincial para concretar obras fundamentales para la región.

 

 

 

 

R.G

 

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