28 de Julio: se reinauguró la Escuela Redonda tras una obra de recuperación integral

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, realizó el acto de inauguración de las obras de reacondicionamiento edilicio de la Escuela Redonda en la localidad de 28 de Julio. Se trata de un espacio perteneciente al predio de prácticas agropecuarias de la Escuela 773, que recibió mejoras en su infraestructura y equipamiento con el fin de asegurar el espacio para la formación técnica.

El acto formal contó con la presencia del ministro de Educación, José Luis Punta, el intendente local, Luka Jones, y el director del establecimiento, Alejandro Soler. Durante la jornada se leyó la memoria descriptiva de los trabajos realizados y se entregaron reconocimientos a las primeras docentes del establecimiento, Elsa Electra Oroquieta, Lina Fernández y Graciela Lubik.

Los trabajos ejecutados consistieron en el reacondicionamiento general del edificio y la instalación de sistemas de climatización, que incluyeron calefactores, un termotanque en la cocina y tres equipos split de frío y calor para el área de prácticas. Asimismo, mediante una resolución ministerial, se formalizó la afectación exclusiva del predio de la Chacra 338 C a la Escuela Secundaria 773, lo que regulariza la disponibilidad legal de las instalaciones para las actividades formativas de la institución.

Al respecto, el ministro de Educación, José Luis Punta, indicó que la inauguración "marca una nueva etapa para la escuela secundaria, que hoy finalmente puede reconocer este espacio como propio". El funcionario agregó que "hoy vemos una obra renovada, preparada para ser aprovechada por los estudiantes, docentes y toda la comunidad educativa, con enormes posibilidades para seguir fortaleciendo las prácticas agropecuarias y generar nuevas oportunidades de aprendizaje".

Por su parte, el intendente Luka Jones manifestó que "la remodelación representa mucho más que una mejora edilicia; expresa la decisión del Gobierno Provincial de continuar impulsando la producción y acompañando a los jóvenes de la localidad". El jefe comunal precisó además que la intervención del edificio "demandó una inversión cercana a los 900 millones de pesos".

La actividad finalizó con el corte de cinta y una recorrida de las autoridades y la comunidad por el establecimiento para observar las refacciones terminadas, las cuales quedaron formalmente habilitadas para el dictado de las clases prácticas correspondientes al plan de estudios agropecuario.

EBW