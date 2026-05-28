Gaiman y la Provincia seleccionadas para proyecto internacional

El Gobierno del Chubut y la Municipalidad de Gaiman fueron seleccionados para formar parte de una iniciativa de cooperación internacional junto a gobiernos locales de Guatemala, en el marco del Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur y Triangular. La propuesta se encuadra en la convocatoria METSS 2026, Mecanismo Estructurado para el Intercambio de Experiencias Territorio Sur-Sur.

El objetivo principal de este proyecto es fortalecer las capacidades institucionales y las herramientas de gestión estratégica en el ámbito municipal. De esta manera, se busca promover procesos de internacionalización, la articulación multiactoral y el desarrollo local sostenible, poniendo un foco especial en la revalorización del tercer sector, las organizaciones de la sociedad civil y los espacios de participación comunitaria como actores clave para el crecimiento del territorio.

Esta participación se alinea con la estrategia impulsada por el gobernador Ignacio Torres de posicionar a la provincia como un territorio moderno, competitivo y con proyección internacional. Desde la Secretaría General de Gobierno destacaron que estos mecanismos permiten acceder a conocimientos y buenas prácticas internacionales, además de consolidar el perfil de Chubut dentro de las redes de cooperación regional.

El proyecto contempla diversas instancias de asistencia técnica, formación, intercambio de experiencias y la construcción de agendas de trabajo conjuntas entre los actores institucionales chubutenses y de Guatemala. Con esto se busca potenciar la cooperación descentralizada y generar políticas públicas innovadoras y sostenibles a nivel local.

Asimismo, la iniciativa pretende robustecer la vinculación entre el gobierno local, las instituciones intermedias, los emprendedores y los diferentes actores del ecosistema social y productivo de la zona. Se entiende que el desarrollo requiere de una articulación estratégica continua entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil.

La convocatoria METSS 2026 refleja el creciente interés de los territorios iberoamericanos por generar alianzas entre pares y proyectar estrategias que amplíen las oportunidades de aprendizaje. Las iniciativas aprobadas se implementarán hasta el 31 de diciembre de este año y contarán con la participación de territorios de diversos países de América Latina, tales como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Perú, República Dominicana y Uruguay.

EBW