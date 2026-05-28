Las llamas arrasaron una vivienda y no dejaron nada en pie

Una vivienda sufrió pérdidas totales este jueves antes del amanecer, tras un incendio registrado en Loma del Medio, en El Bolsón. El hecho ocurrió alrededor de las 6.30 en el sector del Callejón Las Piedras y demandó la intervención de varias dotaciones de Bomberos Voluntarios.

Según informaron desde el cuartel local, al momento de la llegada de los brigadistas la estructura ya estaba completamente tomada por las llamas, por lo que las tareas se concentraron en controlar el fuego y evitar que se propagara hacia sectores cercanos.

Para combatir el incendio trabajaron tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, con apoyo de personal del SPLIF y efectivos policiales.

La vivienda quedó destruida

Las llamas avanzaron sobre la construcción y provocaron daños totales en la vivienda. A pesar de la magnitud del incendio, no se registraron personas heridas, según confirmaron.

Las tareas en el lugar se extendieron durante varias horas, debido a la intensidad del fuego y a la necesidad de remover sectores comprometidos de la estructura para evitar rebrotes.

Por el momento no trascendieron detalles oficiales sobre las causas que originaron el incendio.

O.P.