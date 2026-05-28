10° °
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 28 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 patagonia
28 de Mayo de 2026
patagonia |
Por Redacción Red43

Los datos del horror sobre la muerte de Ana Lía: cómo murió y por qué el cuerpo apareció desmembrado

Los resultados de la autopsia revelaron los motivos del deceso. No hay signos de criminalidad. La acción de los animales presentes en la zona. Conmoción y tristeza en Bariloche.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Ministerio Público Fiscal de Bariloche confirmó lo que se presumía. Los resultados preliminares de la autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense a los restos humanos hallados el martes en el barrio Arrayanes de Barilochpermitieron identificar a la mujer como Ana Lía Corte, de 52 años, cuya búsqueda se encontraba activa desde hacía 18 días, como informó Red43.

 

La identificación se logró a partir de una pericia papiloscópica practicada sobre el cuerpo, mediante la obtención de impresiones dactilares.

 

Según el informe preliminar de autopsia, la causa del deceso fue un paro cardíaco no traumático. Asimismo, los resultados indicaron que los restos no presentaban indicios de criminalidad y que el estado general en que fue hallado el cuerpo es resultado de la acción de animales presentes en la zona.

 

La aclaración obedece a que se habían encontrado partes dispersas, lo que hizo sospechar que había sido sometido a un descuartizamiento intencional.

 

El cuerpo fue entregado a sus familiares, quienes fueron recibidos e informados personalmente sobre estas circunstancias por representantes de la Fiscalía.

 

En el lugar del hallazgo trabajaron el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, Bomberos Voluntarios, COER, el Gabinete de Criminalística, la Regional Tercera de la Policía de Río Negro y personal de las comisarías de la zona, entre otros.

 

Tras conocerse la penosa noticia, las redes sociales mostraron el dolor de familiares y amigos por la desaparición física de Ana Lía quien padecía en los últimos tiempos problemas de depresión. Su muerte conmocionó a todo Bariloche.

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 QEPD: Jaime Daniel Cabrera
2
 Esquel y su código de planeamiento urbano que destroza uno de sus principales corredores turísticos
3
 Encontrar algo y devolverlo: un valor que sigue vivo en Esquel
4
 Gladis Ramírez regresó a la Escuela 112: "Me debo a mi gente que no me dejó sola"
5
 El Regimiento de Esquel abrió sus puertas para celebrar junto a la comunidad
1
 Aumento y plus adicional para empleadas domésticas en la Patagonia
2
 Arroyo Esquel: la obra de limpieza ya alcanzó el 80% de su ejecución
3
 Trelew busca consolidarse como nodo logístico regional
4
 Gualjaina: Limarieri recibió autoridades de la Universidad del Chubut
5
 La Legislatura es el primer edificio público con generador propio de energía solar de alta potencia
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -