Sequía: Chubut suma alivio fiscal y asistencia al sector ganadero

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó una reunión con productores y representantes de distintas sociedades rurales de la provincia, en la cual anunció una serie de beneficios financieros para el sector, en el marco de la declaración de la Emergencia y/o Desastre Agropecuario por sequía.

El mandatario destacó la importancia de la declaración dictada por el Gobierno Nacional, a partir del pedido formulado oportunamente por la Provincia, y remarcó que la medida permitirá brindar herramientas concretas de alivio y acompañamiento para sostener la actividad ganadera en todo el territorio chubutense.

Asimismo, por instrucción del Gobernador, se llevará a cabo una reunión mensual con las sociedades rurales de la provincia, con el objetivo de dar seguimiento a las medidas implementadas, así como también abordar la ejecución de las partidas destinadas por Nación a atender la Emergencia en el sector y las distintas acciones impulsadas para la lucha contra la sarna ovina.

Participaron del encuentro, desarrollado bajo modalidad híbrida, el presidente y vicepresidente de la Sociedad Rural Valle del Chubut, Ricardo Irianni y Javier Trucco, respectivamente; el ministro de Producción del Chubut, Juan Manuel Pavón; el subsecretario de Agricultura y Ganadería de dicha cartera, Agustín Pazos; y representantes de las sociedades rurales de Esquel, Comodoro Rivadavia, Gobernador Costa y Camarones, entre otras entidades rurales de la provincia.

Sostenimiento de la producción

Torres aseguró que las medidas “se van a aplicar de manera progresiva y contemplando aquellas situaciones urgentes”, y destacó que los beneficios permitirán “dar previsibilidad y acompañamiento al sector en un contexto climático y económico adverso, a partir de un trabajo conjunto entre la Provincia y los productores”.

En el mismo sentido, el titular del Ejecutivo recordó que “nuestra provincia venía enfrentando una grave situación producto de la sequía, profundizada durante los últimos meses del 2025”, y valoró que el pedido realizado ante Nación “haya sido atendido porque significa que el sector productivo ganadero de Chubut va a recuperar herramientas para sostener la producción y proteger el empleo rural”.

Respaldo al sector productivo

Por su parte, el ministro de Producción del Chubut, Juan Manuel Pavón, remarcó que “a partir de esta declaración de estado de emergencia y/o desastre agropecuario, los productores chubutenses podrán acceder a beneficios importantes como líneas de crédito especiales, prórrogas de financiación, refinanciaciones, suspensión de juicios, asistencia financiera y alivio impositivo, entre otros aspectos”.

En ese marco, Pavón valoró además que “la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, luego de analizar la situación provincial, recomendó extender el plazo de la declaración por el término de un año a partir del 7 de enero de 2026 para las explotaciones ganaderas afectadas por sequía en todo el territorio provincial, en los términos de la Ley 26.509 y sus modificatorias”.

Asimismo, explicó que los productores comprendidos en la medida “van a poder acceder a los beneficios previstos en los artículos 22 y 23 de dicha normativa, orientados a generar alivio financiero, crediticio e impositivo para sostener la actividad”.

Además, el funcionario remarcó que “más allá de los beneficios a los que van a poder acceder los productores tramitando ante el Ministerio el certificado correspondiente, la declaración de Emergencia por parte del Gobierno Nacional también nos habilita a gestionar fondos para seguir acompañando y fortaleciendo a la producción chubutense”.

Agenda productiva y sanitaria

Durante la reunión también se abordaron distintos temas estratégicos vinculados al presente y futuro de la actividad ganadera provincial, con especial énfasis en sanidad animal, manejo de fauna silvestre y nuevas oportunidades comerciales para el sector.

En ese marco, las autoridades avanzaron en el fortalecimiento del programa sanitario provincial destinado al control y erradicación de la sarna ovina, problemática que impacta de manera directa sobre la productividad, la competitividad y el acceso a mercados.

Actualmente, el Gobierno del Chubut lleva adelante un esquema de aplicación territorial de fondos por $1.000 millones destinados al fortalecimiento sanitario del rodeo ovino provincial, con el objetivo de avanzar hacia mejores estándares sanitarios y consolidar nuevas oportunidades comerciales para el sector.

De igual manera, durante el encuentro se analizó la situación del guanaco en la provincia y la necesidad de continuar desarrollando herramientas que permitan compatibilizar la conservación de la especie con la producción, atendiendo el impacto que la sobrepoblación genera sobre distintos establecimientos ganaderos.

En ese sentido, se repasó el estado actual del Plan Provincial de Manejo del Guanaco y las distintas alternativas vinculadas al aprovechamiento sustentable de la especie, en articulación con productores, organismos técnicos y autoridades competentes.

Finalmente, las autoridades y representantes rurales analizaron las perspectivas vinculadas a la exportación de ovinos en pie, una alternativa que genera expectativas en la región por su potencial para ampliar mercados, incentivar la recuperación del stock ovino y generar nuevas oportunidades económicas para la producción patagónica.

Principales alcances

La Resolución 746/2026, firmada por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, establece que los productores afectados podrán acceder a los beneficios previstos en la Ley 26.509 y sus modificatorias, para lo cual deberán presentar el certificado emitido por la autoridad provincial competente, acreditando que sus explotaciones se encuentran comprendidas dentro de la Emergencia y/o Desastre Agropecuario.

Asimismo, la medida determina que el Gobierno Provincial remitirá a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios el listado de productores alcanzados por la resolución.

En tanto, también dispone que las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas, junto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), arbitren los medios necesarios para garantizar que los productores comprendidos en la medida puedan acceder a los beneficios financieros, crediticios e impositivos previstos por la normativa vigente.

Trabajo conjunto

Las partes coincidieron además en la importancia de sostener espacios permanentes de articulación entre el Estado provincial, las entidades rurales y los productores, entendiendo que los desafíos actuales del sector requieren respuestas coordinadas para fortalecer la producción, sostener el arraigo rural y seguir generando desarrollo en el interior de Chubut.

R.G