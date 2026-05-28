La Legislatura es el primer edificio público con generador propio de energía solar de alta potencia



El vicegobernador Gustavo Menna encabezó hoy jueves una conferencia de prensa en la que se presentó el nuevo sistema de generación de energía solar que la Legislatura instaló en su edificio.

Es la primera institución pública de Chubut que cumple con la normativa nacional que promueve la incorporación de “prosumidores”, capaces de producir energía renovable e inyectarla a la red eléctrica.

Participaron de la conferencia autoridades de la Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson; los referentes de la empresa que ganó la licitación pública convocada para la instalación de los paneles solares; los diputados Daniel Hollmann y Liliana Giordano; el secretario de Ambiente de la Provincia, Juan José Rivera; el secretario de Infraestructura, Hernán Tórtola; el secretario general de APEL, Ángel Sierra; autoridades y personal del área de Mantenimiento de la casa de las leyes.



Se llevó adelante este jueves en la Sala de Plenarios “Dr. Jorge Eduardo Aubía” la presentación del nuevo sistema de generación de energía fotovoltaica instalado en la Legislatura del Chubut y que convierte a la casa de las leyes en el primer edificio público en contar con un sistema de alta potencia, que además cumple con la normativa nacional que promueve la incorporación de “prosumidores”, es decir la capacidad de producir energía renovable e inyectarla a la red eléctrica.



Se trata de 260 paneles solares fotovoltaicos de última generación con una potencia total de 152,1 KW, lo que equivale al consumo anual de unas 75 viviendas familiares. El sistema permite reducir el consumo de energía de red en al menos un 23%, y genera un beneficio concreto al ambiente al evitar la emisión de 118 toneladas de gases de efecto invernadero por año.



La conferencia de prensa fue encabezada por el vicegobernador Gustavo Menna; con la presencia de los representantes de la empresa ganadora de la licitación pública para la instalación de los paneles solares, “Zukas Materiales Eléctricos”, Agustín Zukas y Jorge Zukas; el interventor de la Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson, Juan Manuel Ibáñez; el secretario de Infraestructura de la Provincia, Hernán Tórtola; y el secretario de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Juan José Rivera.



También participaron los diputados Daniel Hollmann y Liliana Giordano, del bloque Despierta Chubut; la secretaria Habilitada, Florencia Rossi; la secretaria Legislativa, Ligia Morell; el secretario general de APEL, Ángel Sierra; personal del sector de Mantenimiento de la Legislatura y demás trabajadores que han formado parte del desarrollo y puesta en marcha del proyecto.



Durante la conferencia de prensa se remarcó que la Legislatura del Chubut se convirtió en el primer edificio público de Rawson en incorporarse formalmente al sistema de generación distribuida como usuario-generador de energía renovable, a partir de un convenio firmado pocos días atrás con la Cooperativa de Servicios Públicos.



Incorporación al sistema de generación distribuida



En la apertura, el vicegobernador Menna destacó que la iniciativa “es una realidad desde hace cinco meses”, ya que la generación de energía comenzó a fines de diciembre del 2025, y remarcó que “el techo de la Legislatura ahora es una central de generación de energía eléctrica”.



El proyecto se enmarca en la Ley Nacional N° 27.424 y en la Ley Provincial XVII N° 141, normativas que promueven la incorporación de usuarios-generadores o “prosumidores”, capaces de producir energía renovable e inyectarla a la red eléctrica.



“Somos el primer edificio público que cumple este postulado y esperamos que sean muchos más”, expresó Menna, quien además señaló que este tipo de acciones representan un compromiso concreto con las metas ambientales y de reducción de emisiones asumidas por el país.



Asimismo, destacó el trabajo conjunto realizado entre distintas áreas de la Legislatura, el Poder Ejecutivo, la Cooperativa de Rawson y la empresa adjudicataria, resaltando que la obra fue realizada mediante licitación pública y ejecutada en los plazos previstos.



Más del 40% de ahorro de energía



El sistema instalado cuenta con una potencia de 150 kilowatts y está compuesto por 260 paneles solares de 585 watts, distribuidos en distintos grupos y conectados a dos inversores principales. La instalación permite cubrir gran parte de la demanda energética del edificio y aportar excedentes a la red eléctrica.



En ese marco, el vicegobernador explicó que ya se registraron importantes reducciones en el consumo de energía. Según detalló, durante enero del 2026 el edificio registró más de un 40% menos de consumo respecto al mismo período del año anterior, mientras que las facturas energéticas comenzaron a reflejar una disminución significativa en los costos.



Además del ahorro económico, el sistema permite reducir la emisión de gases de efecto invernadero y avanzar en políticas de eficiencia energética.



Un sistema con proyección a futuro



Por su parte, Jorge Zukas, representante de la empresa adjudicataria, hizo hincapié en el trabajo articulado entre las distintas instituciones involucradas y señaló que el proyecto constituye “un puntapié inicial” para que más familias e instituciones de Rawson puedan acceder a sistemas de generación renovable y reducir sus costos energéticos.



En tanto, el ingeniero electricista Agustín Zukas explicó los aspectos técnicos de la instalación e indicó que el objetivo es alcanzar un balance energético anual favorable, aprovechando la capacidad instalada para compensar también los consumos nocturnos y de invierno.



A su turno, el interventor de la Cooperativa de Rawson, Juan Manuel Ibáñez, remarcó la importancia de que este haya sido el primer proyecto de generación distribuida desarrollado dentro del sistema eléctrico local. Y resaltó el trabajo realizado por los equipos técnicos y administrativos para adecuar la infraestructura y los procesos necesarios.



Por otro lado, el secretario Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la Provincia, Juan José Rivera, se refirió al valor ambiental de este tipo de iniciativas para reducir la huella de carbono y fomentar la sustentabilidad.

Y el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación provincial, Hernán Tórtola, sostuvo que este tipo de acciones forman parte de una agenda concreta de transición energética para Chubut.