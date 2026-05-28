Arroyo Esquel: la obra de limpieza ya alcanzó el 80% de su ejecución

El secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Esquel, Juan Carlos Fonseca, informó que continúan los trabajos de limpieza sobre el Arroyo Esquel “ya finalizando prácticamente todo el total de la obra”, destacó.

Según explicó el funcionario, actualmente los trabajos presentan “un avance del 80%” en relación al retiro del material que había quedado acumulado en distintos sectores del cauce.

Fonseca detalló además que “finalmente pudimos hacer toda la limpieza de la canalización”, precisando que la intervención comprende 2200 metros, desde el puente de avenida Alvear hasta la calle Gobernador Tello.

Asimismo, indicó que continúan las tareas complementarias y señaló que “estamos haciendo el corte de desmalezado y limpieza en los laterales”.

En relación a la importancia de la obra, remarcó que “esta represa cumple la función de contención, para poder disminuir la velocidad del arroyo en caso de una crecida importante”.

Finalmente, explicó que “la limpieza del cauce, que no estén los árboles, que no haya obstrucción, obviamente permite un mejor funcionamiento” del escurrimiento del arroyo durante la época invernal, evitando obstrucciones generadas por árboles o acumulación de residuos vegetales.