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28 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Aumento y plus adicional para empleadas domésticas en la Patagonia

Modificación de la escala salarial y del plus por zona desfavorable que sube al 31%. El ajuste impacta en los haberes de junio, las horas extras y el cálculo del primer medio aguinaldo del año.
Por Redacción Red43

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A partir de los acuerdos establecidos por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, el plus por zona desfavorable se elevará del 30% al 31%. Esta medida rige para quienes desempeñan tareas en Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén, Río Negro, La Pampa y el partido de Patagones en Buenos Aires. El ajuste se calcula sobre todas las categorías del régimen laboral y modifica el piso de conceptos como las vacaciones, las horas extras y el Sueldo Anual Complementario.

 

En cuanto a la escala salarial, junio presenta un incremento del 1,5% acumulativo respecto a los valores de mayo. De esta manera, el salario básico nacional para la quinta categoría (tareas generales) se fija en 3.600,66 pesos por hora con retiro y 441.729,02 pesos mensuales. En la cuarta categoría (asistencia y cuidado de personas), los montos mínimos se establecen en 3.862,18 pesos por hora con retiro y 488.326,19 pesos mensuales. En las provincias patagónicas, a estos valores de referencia se les debe incorporar el nuevo 31% adicional, lo que eleva el mínimo mensual de una trabajadora de tareas generales con retiro en Chubut a un estimado cercano a los 578.665 pesos.

 

Por otra parte, el pago de la primera cuota del aguinaldo deberá acreditarse antes del 30 de junio para todo el personal registrado, tanto mensualizado como por hora. El cálculo del medio aguinaldo corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual percibida durante el primer semestre del año. En la región sur del país, este cómputo debe integrar el sueldo básico actualizado junto con el plus del 31% por zona desfavorable, además de las horas extras y la antigüedad acumulada. El esquema salarial vigente contempla un último tramo de aumento del 1,4% para el mes de julio, momento en el cual la comisión administrativa volverá a reunirse para analizar nuevas actualizaciones en función del contexto económico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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