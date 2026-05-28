Leo Miranda reinventa su repertorio esta noche, junto a artistas invitados

Leo Miranda se presenta hoy jueves con sus composiciones, en una noche única donde recorrerá toda su trayectoria en su ciudad, junto a muchos artistas invitados en el Auditorio Municipal.

Desde las 21:30 horas ocurrirá un encuentro irrepetible: “colmado de amigos, colegas, algunos que están comenzando, otros que llevan algún tiempo y creo que lo principal, como yo le decía a algunos de los chicos, que en esto no se compite, sino se suma, y también tenía ese anhelo de dejar grabado con cada uno de ellos un video y una canción para siempre”.



El evento tendrá su registro audiovisual: “Me costó mucho adaptarme, viene desde Yoel Hernández, Sharon y los Camperos del Chamamé, al Colito Acuña, a Eduardo y Ailen Paillacán, Las Voces Sureñas, Walter Alejo, el Boni Garrido con su nena que nos reíamos el otro día, porque cuando él comenzó, cantó conmigo en el estadio, que tenía la edad que tiene la nena, y ahora canta la nena”.



Cada invitado eligió una canción del repertorio de Miranda: “está la personalidad de cada uno, al escuchar la letra y la canción que eligieron, digo, ah mira vos, y también escucharlas por ellos con un estilo diferente, como la compuse sin irse de la melodía, de la línea musical, creo que es algo muy bonito lo que se va a vivir, se va a grabar todo”.



Además, será transmitido online para quienes quieran disfrutarlo en vivo desde otros puntos del mundo y del país, del cual han quedado invitaciones pendientes como el caso de Sele Vera: “que todos podamos salir a mostrar nuestras canciones, nuestras raíces nuestro Esquel, como lo vengo haciendo hace más de 24 años y nuestra Patagonia también”.

SL

