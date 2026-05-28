10° °
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 28 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
28 de Mayo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Leo Miranda reinventa su repertorio esta noche, junto a artistas invitados

Con más de 24 años representando la música local, el reconocido artista presenta hoy jueves en el Auditorio, un show que será guardado en formato audiovisual.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Leo Miranda se presenta hoy jueves con sus composiciones, en una noche única donde recorrerá toda su trayectoria en su ciudad, junto a muchos artistas invitados en el Auditorio Municipal.

 

Desde las 21:30 horas ocurrirá un encuentro irrepetible: “colmado de amigos, colegas, algunos que están comenzando, otros que llevan algún tiempo y creo que lo principal, como yo le decía a algunos de los chicos, que en esto no se compite, sino se suma, y también tenía ese anhelo de dejar grabado con cada uno de ellos un video y una canción para siempre”. 

 


El evento tendrá su registro audiovisual: “Me costó mucho adaptarme, viene desde Yoel Hernández, Sharon y los Camperos del Chamamé, al Colito Acuña, a Eduardo y Ailen Paillacán, Las Voces Sureñas, Walter Alejo, el Boni Garrido con su nena que nos reíamos el otro día, porque cuando él comenzó, cantó conmigo en el estadio, que tenía la edad que tiene la nena, y ahora canta la nena”.

 


Cada invitado eligió una canción del repertorio de Miranda: “está la personalidad de cada uno, al escuchar la letra y la canción que eligieron, digo, ah mira vos, y también escucharlas por ellos con un estilo diferente, como la compuse sin irse de la melodía, de la línea musical, creo que es algo muy bonito lo que se va a vivir, se va a grabar todo”.

 


Además, será transmitido online para quienes quieran disfrutarlo en vivo desde otros puntos del mundo y del país, del cual han quedado invitaciones pendientes como el caso de Sele Vera: “que todos podamos salir a mostrar nuestras canciones, nuestras raíces nuestro Esquel, como lo vengo haciendo hace más de 24 años y nuestra Patagonia también”.

 

SL
 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 QEPD: Jaime Daniel Cabrera
2
 Esquel y su código de planeamiento urbano que destroza uno de sus principales corredores turísticos
3
 Encontrar algo y devolverlo: un valor que sigue vivo en Esquel
4
 Gladis Ramírez regresó a la Escuela 112: "Me debo a mi gente que no me dejó sola"
5
 El Regimiento de Esquel abrió sus puertas para celebrar junto a la comunidad
1
 Aumento y plus adicional para empleadas domésticas en la Patagonia
2
 Arroyo Esquel: la obra de limpieza ya alcanzó el 80% de su ejecución
3
 Trelew busca consolidarse como nodo logístico regional
4
 Gualjaina: Limarieri recibió autoridades de la Universidad del Chubut
5
 La Legislatura es el primer edificio público con generador propio de energía solar de alta potencia
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -