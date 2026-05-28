Salud Cardiovascular: profesionales de Esquel se forman en prevención para mujeres

Impulsada por el Servicio de Cardiología y bajo la coordinación de la Dra. Adriana Torres, se realizó una capacitación fundamental sobre la “Prevención de Cardiopatía en la Menopausia”, marcando el inicio de un ciclo de formación orientado a brindar una atención de salud con perspectiva de género.

Las enfermedades cardiovasculares representan la principal causa de muerte femenina tanto a nivel mundial como en Argentina. En nuestro país, la situación es alarmante, ya que una de cada tres mujeres fallece por estas causas, lo que equivale a un deceso cada 11 minutos. Este riesgo se incrementa de manera notable durante la menopausia, ya que los cambios hormonales provocan la pérdida del escudo de protección natural que brindan los estrógenos.

El encuentro estuvo destinado a equipos de Ginecología, Clínica Médica, Prosate y CAPS, con el fin de fortalecer la detección temprana y la estimación precisa del riesgo cardiovascular. Durante la jornada, se resaltó la importancia de comprender que las señales de alerta en las mujeres difieren de las presentadas por los hombres.

Para transformar este abordaje, el programa propone una estrategia integral que busca cerrar las brechas de conocimiento médico y promover una mayor concientización. Asimismo, se busca trabajar de forma articulada en la detección temprana, brindar conocimientos específicos sobre la materia y educar a la población sobre los signos de alarma. Finalmente, la iniciativa impulsa el fomento de hábitos saludables e involucra activamente a la comunidad, con el objetivo de cambiar la manera en que se entiende y aborda el riesgo cardiovascular desde una mirada de género.





M.G