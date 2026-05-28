Esquel: jornada fresca e inestable para este jueves

Para este jueves, se espera una jornada fresca y con nubosidad predominante. El pronóstico indica que el momento de mayor inestabilidad se concentrará durante la mañana, franja horaria en la que existe una probabilidad de entre el 10% y el 40% de registrar lluvias. Durante este período, el viento cobrará mayor intensidad, soplando desde el noreste a una velocidad de entre 23 y 31 km/h.

A medida que avance el día, las condiciones tenderán a estabilizarse, aunque el cielo continuará cubierto. Hacia la tarde, la nubosidad persistirá con una temperatura máxima estimada de 7°C, mientras que el viento rotará hacia el sector norte con una intensidad menor, situándose entre los 13 y 22 km/h.

Para el cierre de la jornada, se espera que la temperatura descienda hasta los 5°C, manteniendo el cielo nublado y con una disminución notable en la intensidad del viento, que oscilará entre los 7 y 12 km/h.

Se recomienda a los vecinos tomar los recaudos necesarios ante la posibilidad de precipitaciones durante la mañana y circular con precaución, especialmente en las zonas donde las condiciones climáticas suelen afectar la visibilidad y el estado de las calzadas.



