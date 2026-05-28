Volvió la lluvia: Jueves húmedo y con alerta para la tarde

Después de varios días con tiempo estable y tardes de sol, la lluvia volvió a hacerse presente en la Comarca Andina. Las primeras precipitaciones comenzaron durante la noche del miércoles y este jueves amaneció con lloviznas y lluvia intermitente en distintos sectores de la cordillera.

La jornada arrancó con temperaturas entre 3° y 5°, cielo cubierto y muy poco viento durante las primeras horas del día. Se espera un jueves marcado por la humedad y las precipitaciones variables.

Lluvias débiles durante la mañana y mayor inestabilidad por la tarde

Durante la mañana las precipitaciones se mantendrán de forma intermitente, con momentos de llovizna y otros de pausa. Hacia el mediodía y especialmente durante la tarde podrían registrarse períodos de lluvia más constantes.

Las temperaturas tendrán poca variación a lo largo del día y las máximas rondarían entre 8° y 9° en gran parte de la Comarca Andina.

El viento seguirá relativamente débil, aunque por la tarde podrían sentirse algunas ráfagas moderadas, principalmente en sectores más abiertos.

Alerta vigente para la tarde

Para este jueves rige un alerta amarillo por lluvias persistentes. Se esperan acumulados de precipitación que podrían ubicarse entre 10 y 20 milímetros, con valores superiores en algunos sectores puntuales.

Además, en zonas altas de montaña las precipitaciones podrían presentarse en forma de nieve o aguanieve, especialmente hacia la tarde y la noche.

Por el momento no se prevén fenómenos severos en las localidades de la Comarca Andina, aunque sí una continuidad de condiciones húmedas durante buena parte de la jornada.

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O.P.