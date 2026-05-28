Rompió el vidrio de una camioneta y fue detenido a pocas cuadras

Un hombre de 30 años fue detenido durante la madrugada de este jueves en El Bolsón, acusado de romper el vidrio de una camioneta y robar distintos elementos que se encontraban en el interior del vehículo. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría 12, que logró localizar al sospechoso a pocas cuadras del lugar del hecho.

El episodio ocurrió cerca de las 3 de la mañana sobre calle Azcuénaga. Según informaron fuentes policiales, fue el propietario de la camioneta quien advirtió que el cristal del vehículo había sido violentado y que faltaban pertenencias que estaban en el interior.

A partir de la denuncia, efectivos de la unidad policial iniciaron un operativo de búsqueda en las inmediaciones y trabajaron con registros del sistema de cámaras de seguridad instalado en la ciudad. Gracias a esas imágenes, lograron identificar al sospechoso y establecer hacia dónde se dirigía.

Lo encontraron con objetos denunciados como robados

Minutos después, el hombre fue interceptado a pocas cuadras del lugar mientras transportaba distintos elementos cuya procedencia no pudo justificar.

Al realizar la identificación, comprobaron que los objetos coincidían con los que el dueño de la camioneta había denunciado como sustraídos poco antes. Ante esa situación, el sospechoso fue detenido y trasladado a la dependencia policial, donde se iniciaron actuaciones judiciales por robo en grado de flagrancia.

O.P.