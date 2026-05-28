El delincuente que amenaza desde la cama del hospital: “Los voy a matar a todos”

Todavía internado en el Hospital Regional Víctor Sanguinetti, de Comodoro Rivadavia, Luis Uribe publicó en su cuenta de Facebook una serie de estremecedores mensajes destinados a los autores del ataque mafioso en el que murió Mariana Calfuquir, su pareja embarazada, en la ciudad petrolera.

Uribe, de 30 años, era el presunto destinatario de la balacera sobre su automóvil, en una agresión que los investigadores consideran que podría estar relacionada con las batallas entre bandas que desde hace años vienen sembrando de terror y muertes una zona de Comodoro Rivadavia.

Desde su cama en el hospital, el violento delincuente se reivindicó como tal y se negó a darle a la Policía información sobre lo ocurrido. “Siempre voy a ser bandido, ladrón y asesino con los que se la mandaron, jamás vigilante", expresó.

Después comenzaron las publicaciones en redes. “Yo no hago denuncia, agárrense bien el orto que les voy a extinguir a toda su familia", avisó en una de las publicaciones. También confirmó que Calfuquir era su pareja y que estaba embarazada, dos datos que ya se manejaban en la pesquisa.

“Manga de antis, me mataron a mi señora y a mi hijo. Ahora, ajo y agua", amenazó. Finalmente, junto con una foto en la que aparece herido y en la cama del Hospital Regional, sumó un nuevo mensaje intimidatorio: "Así me dejaron, pero ustedes se van para el cajón y los re pago. Por mi familia mato y muero".

La principal hipótesis que estarían manejando los investigadores del episodio en el que murió la pareja de Uribe apunta a una discusión por dinero proveniente de un robo que devino en el ataque armado.

El 19 de mayo, el delincuente se habría presentado en una de las casas que fue allanada durante el megaoperativo realizado entre el 30 de abril y el 1 de mayo en Comodoro Rivadavia. De acuerdo con esta teoría, Uribe fue a reclamarle al dueño de la vivienda la parte que le correspondía del botín de un robo que habrían cometido juntos.

Las mismas fuentes consultadas indican que, con Uribe y Calfuquir dentro del automóvil, el cómplice habría respondido al reclamo diciendo “acá tenés tu parte” y disparándole a Mariana en la cabeza. El relato continúa con Uribe sorprendido. “Pará, ¿Por qué la mataste? Dejame ir”, habría sido su reacción inmediata.

Entonces, el mismo hombre -según la reconstrucción que manejan los investigadores- le respondió “andate con este regalito” y en ese momento efectuó otro disparo que hirió a Uribe en el abdomen.