"Estamos atravesando una crisis": Esquel prepara una moratoria para los vecinos

El presidente del Concejo Deliberante de Esquel, Rubén Álvarez, confirmó que el proyecto de moratoria impulsado por el Ejecutivo municipal continúa en tratamiento dentro de la Comisión de Hacienda y podría ser aprobado en la próxima sesión ordinaria.

“Está en tratamiento en la Comisión de Hacienda. Tuvo los otros días un despacho que no fue firmado por la totalidad de los integrantes de la comisión, pero se acordó que probablemente este martes tenga despacho y, en la sesión del viernes 12, sea tratado”, explicó.

Álvarez consideró que la iniciativa tendría acompañamiento mayoritario en el recinto, ya que apunta a brindar herramientas para que comerciantes y vecinos puedan regularizar sus deudas municipales. “Intuyo que va a ser aprobado porque se trata de una medida que nos acerca el Ejecutivo para que el comerciante y el vecino de Esquel pueda regularizar deuda”, sostuvo.

El titular del cuerpo legislativo remarcó que la propuesta no tiene únicamente un objetivo recaudatorio, sino que busca adaptarse al difícil contexto económico que atraviesa la ciudad. “La intención del municipio, obviamente, es cobrar deuda, pero fundamentalmente con quita de intereses y con planes extendidos de pago”, señaló.

Álvarez indicó además que el proyecto original sufrió varias modificaciones durante el debate en comisión. “Sí, tuvo muchas. Básicamente en lo que son los plazos. El Ejecutivo planteaba un plazo de 18 meses y ya está consensuado que los plazos van a ser de 24 meses”, detalló.

También explicó que se redujeron los porcentajes exigidos para adherir al plan. “Los montos de los porcentajes también se han bajado a la mitad”, afirmó.

El presidente del Concejo señaló que durante el tratamiento se escucharon propuestas de distintos sectores, incluida la Cámara de Comercio. “Estamos tratando de escuchar a todos y poder incluir en el proyecto original todas las sugerencias de parte de la Cámara y también de los concejales de la oposición”, indicó.

Por otra parte, explicó que se decidió extender los tiempos de adhesión pensando en el movimiento económico que podría generar la temporada de invierno. “Hemos tenido en cuenta el corrimiento de los tiempos, esperando que haya una temporada de invierno con nieve, que vengan turistas y que eso genere un poquito de movimiento”, dijo.

Finalmente, Álvarez reconoció el complejo escenario económico actual y aseguró que desde el municipio buscan aplicar herramientas que permitan aliviar la situación. “Estamos atravesando una crisis que nos recuerda alguna de hace muchísimos años y las variables que nosotros podemos manejar son estas y obviamente las estamos aplicando”, concluyó.

R.G