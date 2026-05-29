“Te hija está bien dormida”: el escalofriante mensaje que recibió la madre de Agostina

Agostina Vega es buscada intensamente desde el 23 de mayo en Córdoba. En las últimas horas, la mamá recibió un escalofriante mensaje y un llamado urgente de las autoridades.

Según informaron medios locales, la madre de la adolescente de 14 años fue convocada por las autoridades después de haber recibido un llamado urgente relacionado con el caso.

La nena es buscada intensamente desde hace 6 días cuando fue a la casa de un amigo de la madre en remis. La última imagen que hay de ella quedó registrada por una cámara de seguridad frente a la casa del hombre.

El sospechoso -amigo de la madre - es Claudio Gabriel Barrelier, quien se encuentra detenido. Y este viernes por la mañana, en medio de los llamados y audios que recibió la familia, vuelven a allanar la vivienda del hombre. En medio de la búsqueda de Agostina, su mamá recibió un inquietante mensaje que ya analiza la Justicia.

“Tu hija está bien dormida. Quedate tranquila", esa fue la frase que le llegó en las últimas horas a Melisa Heredia desde un número desconocido. Ahora este mensaje se convirtió en una pieza clave la investigación que encabeza el fiscal Raúl Garzón.

Muchos llamados habrían sido simples bromas de mal gusto. Pero otros comenzaron a repetirse. Voces familiares. Personas que, según la madre de Agostina, pertenecerían al círculo cercano de Claudio Barrelier, el hombre detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad. La mujer confirmó que también grabó los mensajes que le llegaron este jueves mientras se realizaba el allanamiento en la casa de Barrelier.

En algunos audios, la mamá de Agostina aseguró que pudo identificar la voz de quien le hablaba. Y en medio del dolor, respondió a la advertencia con una súplica: “Yo ya llegué hasta acá. No quiero venganza. Solo quiero a mi hija. Devuélvanmela sana y salva”.

Todos los audios fueron descargados y entregados a la fiscalía. Hasta el momento, no hubo un pedido de rescate, pero las comunicaciones recibidas abren nuevas líneas de investigación.

La adolescente de 14 años desapareció el sábado 23 de mayo por la noche después de salir de la casa de su mamá, en barrio General Mosconi, en la ciudad de Córdoba.

Según la reconstrucción que se hizo en base a la investigación, cerca de las 22:30 horas, la adolescente tomó un remis hasta barrio Cofico. El chofer se presentó ante la Justicia después de reconocer a la chica en los carteles de búsqueda difundidos en redes sociales y contó que un hombre recibió a Agostina y pagó el viaje.

Ese hombre era Barrelier. Según relató la familia, antes de desaparecer, la adolescente envió un audio en el que decía que iba a buscar un “regalo sorpresa” para su mamá.

Para los investigadores y el entorno de la menora, ese mensaje podría haber sido parte de un engaño para convencerla de ir hasta el lugar donde finalmente se perdió su rastro. La familia remarcó que la adolescente no solía movilizarse sola y que no tenía experiencia utilizando aplicaciones de viajes por su cuenta.