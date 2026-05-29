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Por Redacción Red43

¿Cómo estará el tiempo durante el último fin de semana de mayo?

Después de un jueves con lluvias persistentes, el último viernes de mayo tendrá menos inestabilidad en la Comarca Andina. Cómo viene el fin de semana.
Por Redacción Red43

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Después de un jueves marcado por la lluvia en buena parte de la Comarca, el último viernes de mayo comenzó con temperaturas frescas, mucha humedad y cielo todavía cargado de nubes.

 

Las precipitaciones perdieron intensidad durante la madrugada y para este viernes ya no se esperan lluvias importantes.

 

Un viernes con pocas variaciones de temperatura

La jornada arrancó con registros entre 7° y 9°, en un contexto típico de otoño, con calles húmedas y ambiente fresco desde temprano.

 

 

Durante la tarde la temperatura podría alcanzar los 12° y 13° en algunos sectores, especialmente donde aparezcan momentos con menor nubosidad. El viento seguirá débil durante casi todo el día y no se prevén ráfagas importantes.

 

La nubosidad continuará presente, aunque con aperturas parciales hacia la tarde y noche.

 

Cómo estará el fin de semana en la Comarca Andina

El panorama para el último fin de semana de mayo muestra condiciones más estables que las de la última jornada.

 

 

Para el sábado se espera una mañana fría, con temperaturas cercanas a 4° y poco viento. Durante la tarde los valores podrían volver a ubicarse cerca de 13°, con nubosidad variable y sin precipitaciones previstas.

 

El domingo mantendría características similares: ambiente fresco temprano, máximas alrededor de 14° durante la tarde y cielo mayormente cubierto por momentos, sin señales de lluvias.

 

Cierre de mayo

El cierre del mes encuentra a la Comarca Andina con mañanas frías, humedad acumulada después de las lluvias y tardes con temperaturas moderadas para esta época del año.

 

 

En sectores altos de montaña continuará el ambiente frío, aunque sin anuncios de nevadas importantes para el fin de semana.

 

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O.P.

 

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