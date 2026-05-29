La Facultad de Ingeniería busca docente de Álgebra para su Sede Esquel

Detalles del cargo

Categoría y dedicación: Auxiliar de primera con dedicación simple.

Carga horaria: 10 horas semanales, con horarios de dictado a determinar.

Funciones: El docente seleccionado deberá cumplir con las tareas docentes según la normativa vigente (Disp. CDFI Nº 003/12) y podrá realizar actividades complementarias de investigación, extensión o gestión para completar la carga horaria anual.

Requisitos para los postulantes

Para inscribirse, los interesados deben contar con un título universitario de grado (Profesor/a universitario de matemática o Ingeniero/a) o, de forma excepcional, acreditar antecedentes de especial preparación en el área. Asimismo, se requiere presentar un Currículum Vitae actualizado y copia legalizada de los títulos o constancia de título en trámite.

Proceso de selección e inscripción

La selección se llevará a cabo bajo el Reglamento de Cargos Interinos (Disp. CDFI 003/2024), mediante la evaluación de títulos y antecedentes, una entrevista personal y una clase expositiva —cuyo tema será notificado a los aspirantes con al menos 48 horas de antelación—. La comisión evaluadora estará integrada por Lucila Cabanelas, Daniela Morales, Nadia Pérez y Lourdes Sotelo Thorp.

Información importante para interesados:

Período de inscripción: Del 1 de junio al 9 de junio de 2026, inclusive.

Presentación de documentación: Debe realizarse por duplicado en la oficina administrativa de la Delegación Académica (Ruta 259 km 16,4, Edificio de Aulas) de lunes a viernes, de 9:00 a 12:00 hs.

Contacto: Para consultas, se encuentra disponible el celular (2945) 41-2830 o el correo electrónico fiealumnos@unp.edu.ar.

Formulario: Los aspirantes pueden descargar la ficha de inscripción en http://www.ing.unp.edu.ar/.../ficha_de_inscripcion.pdf

La Facultad aclara que este llamado no constituye un compromiso de designación, la cual estará supeditada a las necesidades académicas, presupuesto y decisión del Consejo Directivo, además de la verificación de posibles incompatibilidades laborales.











M.G