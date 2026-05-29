Esquel: Se espera una jornada de viernes con cielo mayormente nublado y temperaturas templadas

La jornada de este viernes 29 de mayo de 2026 en Esquel se perfila como un día de condiciones mayormente nubladas, según los datos proporcionados por el servicio meteorológico. Durante todo el transcurso del día, no se esperan precipitaciones significativas, manteniendo la probabilidad en niveles mínimos o nulos.

Detalle del pronóstico para este viernes

Madrugada: El cielo se presentará nublado con una temperatura de 13°C. Los vientos soplarán del sector Este a una velocidad de entre 13 y 22 km/h, con una probabilidad de lluvia que oscila entre el 0% y el 10%.

Mañana: El tiempo continuará mayormente nublado, registrando una temperatura de 12°C. Se mantendrá la misma intensidad y dirección de vientos que durante la madrugada, con un 0% de probabilidad de precipitaciones.

Tarde: Se alcanzará la temperatura máxima de la jornada, llegando a los 16°C bajo un cielo mayormente nublado. Los vientos disminuirán su intensidad, rotando a una velocidad de 7 a 12 km/h, aún desde el Este.

Noche: La jornada concluirá con condiciones similares de nubosidad y una temperatura de 13°C. El viento cambiará su dirección hacia el Noreste, manteniendo una velocidad de entre 7 y 12 km/h.

Es importante destacar que, según la información del Servicio Meteorológico Nacional, no se prevé la presencia de ráfagas de viento para ninguna de las franjas horarias del día.