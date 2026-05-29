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Por Redacción Red43

Mundial: En medio de un escándalo, denuncian que la FIFA cometió fraude en la venta de entradas

Todo estalló a menos de dos semanas del inicio del campeonato. Tienen que ver con los partidos que se jugarán en Nueva Jersey. Allí se disputará la final el 19 de julio.
Por Redacción Red43

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El mundo del fútbol se encuentra conmocionado tras el anuncio de una investigación formal contra la FIFA debido a manejos supuestamente fraudulentos relacionados con la venta de entradas para la Copa Mundial 2026. Esta controversia se desató a apenas unas semanas del inicio del ansiado torneo, generando reacciones encontradas entre hinchas y organizaciones.

 

Las fiscalías de Nueva York y Nueva Jersey han tomado cartas en el asunto, abriendo una investigación centrada en supuestas irregularidades en la venta de boletos específicamente para los partidos que tendrán lugar en el MetLife Stadium. El estadio, ubicado en Nueva Jersey, será uno de los sitios más destacados del evento, ya que acogerá la final el 19 de julio.

Una de las preocupaciones principales que se ha hecho pública es la denuncia de aficionados que compraron entradas con precios desorbitados esperando ubicaciones de lujo. Sin embargo, estos compradores terminaron recibiendo boletos para asientos de categorías bastantes inferiores. Ante esta situación, miles de seguidores del fútbol han mostrado su descontento, pidiendo explicaciones que no han sido del todo satisfactorias, además de enfrentar dificultades para recibir reembolsos.

Las fiscales Letitia James, de Nueva York, y Jennifer Davenport, de Nueva Jersey, han expresado en un comunicado que los engaños en la ubicación de los asientos podrían estar relacionados con prácticas de marketing sospechosasEstas estrategias de venta habrían permitido a la FIFA manipular la percepción del valor de las entradas, impulsando artificialmente los precios que los fanáticos estaban dispuestos a pagar.

Dentro de la documentación solicitada se incluye información sobre las políticas de reasignación de asientos y el esquema de comercialización de los boletos. Este interés por los detalles busca comprender en profundidad cómo funcionó el sistema que dejó a muchos amantes del deporte sintiéndose estafados.

Las agencias de protección al consumidor han hecho un llamado a las víctimas de estas prácticas para que denuncien formalmente lo sucedido. Esto no solo apuntalaría la investigación judicial en curso, sino que también ofrecería la posibilidad de evaluar si estos problemas son extensivos a otras fases de venta o si impactan a más eventos planificados por la FIFA para el futuro.

 

 

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