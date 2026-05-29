Chubut abonará el próximo 12 de junio el Arancelamiento Hospitalario al personal de Salud

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, abonará el próximo 12 de junio la totalidad del porcentaje del Arancelamiento Hospitalario que, según establece el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) del sector, les corresponde a los trabajadores que se desempeñan en el sistema sanitario provincial.

Así lo confirmó este viernes el titular de la cartera sanitaria provincial, Sergio Wisky, destacando que, de esta manera, el Gobierno provincial dará cumplimiento al compromiso asumido con los gremios de salud durante la reunión paritaria desarrollada a principios del mes de mayo.

R.G