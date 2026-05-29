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29 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Vialidad Provincial ejecuta las últimas tareas de pavimentación en el acceso a Playa El Doradillo en Puerto Madryn

Con una inversión de más de 5.000 millones de pesos se prevé su finalización en el marco de la próxima apertura de la Temporada de Ballenas.
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, a través de la Administración de Vialidad Provincial, avanza con las últimas tareas de pavimentación de la obra de acceso a Playa El Doradillo, una intervención estratégica para fortalecer la conectividad, el desarrollo turístico y la seguridad vial en la zona norte de Puerto Madryn.

 

La obra, con una inversión de 5.543.863.464 pesos, comprende la pavimentación de la Ruta Provincial N° 42, en el tramo ubicado entre el empalme con la Ruta Provincial N° 1 y el empalme con la Ruta Provincial N° 2, correspondiente a la Sección I, desde el empalme con la Ruta Provincial N° 1 hasta el kilómetro 11,2.

 

Cabe destacar que los primeros 7 kilómetros de la Ruta Provincial N° 42 ya se encontraban ejecutados, por lo que en esta etapa los trabajos se desarrollan desde el empalme con la obra existente, atravesando el Parque Industrial de Puerto Madryn, en el Departamento Biedma.

 

Más de 11 kilómetros, doble carril y bicisenda

 

El camino posee una longitud total de 11,23 kilómetros y contará con dos carriles de circulación, con un ancho de calzada de 6,70 metros, pavimentados mediante tratamiento superficial bituminoso tipo doble con sellado. 

 

Además, se contempla una banquina de 2 metros sobre el margen izquierdo y una bicisenda de 3 metros sobre el margen derecho, ambas con tratamiento superficial bituminoso de sellado.

 

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