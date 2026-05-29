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Por Redacción Red43

La Justicia ratificó el decomiso de bienes de Cristina Kirchner en la causa Vialidad

La Cámara de Casación rechazó los recursos presentados por la defensa de la ex presidenta y sus hijos. El Estado avanzará sobre más de 100 bienes y activos vinculados a la familia Kirchner y a Lázaro Báez.
Por Redacción Red43

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La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este jueves el decomiso de bienes dispuesto en la causa Vialidad contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y rechazó los recursos extraordinarios presentados por su defensa y la de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.

 

Con esta decisión, el máximo tribunal penal del país dejó prácticamente cerrada la posibilidad de frenar la medida antes de llegar a la Corte Suprema y habilitó la continuidad de los trámites para recuperar bienes y activos vinculados a la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

 

El decomiso forma parte de la sentencia que condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La suma fijada asciende a 684.990 millones de pesos e incluye propiedades y empresas relacionadas con la familia Kirchner y el empresario Lázaro Báez.

 

La resolución fue firmada por los jueces Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky. Los dos primeros votaron por rechazar todos los planteos de las defensas, mientras que Borinsky se expresó en minoría y consideró que algunos bienes vinculados a Máximo y Florencia Kirchner y a empresas de Báez deberían ser revisados.

 

Entre los bienes alcanzados por el decomiso aparecen departamentos en Río Gallegos, lotes del complejo hotelero Los Sauces en Lago Argentino y propiedades vinculadas a las empresas Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto.

 

Tras este fallo, la defensa de Cristina Kirchner y sus hijos sólo podrá recurrir mediante una queja directa ante la Corte Suprema de Justicia.

 

 

 

 

R.G

 

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