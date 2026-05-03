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03 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Comodoro Rivadavia: convocan a una nueva marcha para pedir justicia por Ángel

A un mes del fallecimiento del niño, familiares y vecinos se concentrarán para exigir el esclarecimiento del caso y señalar las responsabilidades institucionales.
Por Redacción Red43

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A un mes del fallecimiento de Ángel López, la comunidad de Comodoro Rivadavia fue convocada a una nueva marcha para mantener vivo el pedido de justicia por su homicidio. El pequeño perdió la vida a causa de una serie de golpes en un caso que, hasta el día de hoy, no tiene culpables firmes.

 

La concentración pública, organizada por familiares y vecinos autoconvocados, se llevará a cabo este martes a partir de las 20:00 horas frente a la Escuela Nº 83.

 

Con el rostro del niño como bandera y la consigna «Prohibido olvidar», la familia inició una campaña de visibilización que apunta no solo a los autores materiales del hecho, sino también a la cadena de responsabilidades institucionales que permitió la tragedia.

 

Lorena, madre de crianza del niño, utilizó sus canales digitales para convocar a la comunidad en un pedido de auxilio y firmeza. En un mensaje cargado de dolor, denunció la impunidad con la que se mueven quienes considera cómplices: «Agradeceríamos compartir y acompañarnos, necesitamos su apoyo más que nunca, Comodoro. Hoy los cómplices siguen como si nada sus vidas. Los queremos sin matrículas y presos. Prohibido olvidar».

 

El eje central del reclamo familiar se ha desplazado hacia los funcionarios y profesionales del Estado. En este sentido, la familia paterna sostiene que la decisión administrativa de revincular a Ángel con su madre biológica fue el error fatal que desencadenó el desenlace.

 

 

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