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03 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Felipe Roberts logró la décima posición en el Nacional de Escalada

Lo hizo en la categoría U19. A punto estuvo de llegar a la final.
Por Redacción Red43

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Pudo haber dado más, esas fueron las sensaciones que dejó. Claro que está contento con su resultado, teniendo en cuenta la diferencia de edad y la desventaja que tiene en esta categoría.

 

Felipe Roberts contó a este medio las sensaciones de haber participado en el Nacional de Escalada que tiene lugar en Esquel.

 

“Hoy me sentí mucho mejor que ayer, tuve una mejora muy grande. A comparación del año pasado también estuve muy bien, porque el año pasado competí una categoría más abajo y quedé creo que octavo en las finales”.

 

“Y la verdad este año haber subido una categoría es un avance muy grande y quedar décimo me pareció increíble, estoy muy satisfecho con mi resultado”.

 

“Podría haber dado un poquito más, estuve muy cerca de conseguir quedar un poco más arriba, pero igual estoy muy contento con el resultado.

 

En relación a los Boulder de las semifinales, Felipe destacó que “estaban complicados, pero eran muy técnicos. En uno había que hacer mucha fuerza, pero el resto era ser muy técnico, muy preciso, hacer las cosas bien”.

 

“La verdad no terminé tan cansado, pero sí tuve que ponerle mucho enfoque, mucha cabeza a todo lo que era la competencia, porque estaban débiles los bloques”.

 

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