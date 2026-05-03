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03 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Anna Sgariglia se coronó Campeona Nacional de Escalada U19 en Esquel

La representante del Club Andino de Lago Argentino logró 45 puntos para ser la mejor
Por Redacción Red43

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Sufrió hasta el final, inclusive hasta la misma apelación de su rival. Anna Sgariglia rompió en llanto cuando se dio cuenta que era la mejor. Fue la mejor y todo el Club Andino de Lago Argentino festejó hasta la locura.

 

Anna sumó un total de 45 puntos, en los cuatro Boulder que se armaron para la final de la Categoría U19 femenina. Logró TOP en el primer intento del bloque 1, nada consiguió en el paredón dos, logró Zona en el primer intento del Boulder 3 y lo mismo hizo en el bloque 4.

 

 

Con este trabajo alcanzó 45 puntos, pero estuvo apenas por encima de Aimará Luz Baldasarre Tello (Federación Cordobesa de Montañismo y Escalada) quien sumó 44,8; es decir estuvo a dos décimas de consagrarse campeona nacional.

 

Igual hubo una apelación por parte de los entrenadores cordobeses, pero no prosperó marcando el título para la santacruceña, el segundo puesto para Baldasarre Tello en tanto la tercera posición en el podio quedó en poder de Camila Manzoni, del Club Náutico Azopardo de Santa Fe.

 

Debemos señalar que, a partir de las 14 horas, se llevarán a cabo las finales de la categoría U17, tanto de varones como de mujeres de este torneo que está organizado por el Club Andino Esquel.

 

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