Llega un domingo nublado y con lluvias aisladas

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un domingo nublado y con lluvias presentes en distintos momentos del día.

Empezando por la madrugada, donde el agua caerá en distintas zonas, para luego mantenerse una jornada nublada que oscilará entre una mínima de 2 grados y una máxima de 7, sin presencia de heladas.

El agua volverá llegando la noche, dependiendo del viento posiblemente sea solo en las partes altas de la región, pero manteniendo la sensación general de un día otoñal con todas las letras.

SL