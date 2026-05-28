Gritos y pánico en la escuela: entró con un cuchillo y agredió a la vicedirectora

Un grave episodio de violencia se registró este jueves en la Escuela Primaria Provincial N°82 de Caleta Olivia, ubicada en el barrio Rotary 23, donde una tutora protagonizó un incidente con personal docente y directivo de la institución, situación que derivó en la intervención policial, una denuncia formal y la suspensión de las actividades escolares durante el turno tarde.

La tutora habría ingresado al lugar con un arma blanca. La agresión ocurrió dentro del establecimiento educativo y tuvo como principal afectada a la vicedirectora, Paola Sepúlveda. La situación generó momentos de tensión, gritos y temor entre docentes, auxiliares y estudiantes que se encontraban dentro de la escuela al momento del episodio. La vicedirectora, recibió agresiones físicas sin ningún tipo de herida cortopunzante.

Tras lo sucedido, representantes sindicales de ADOSAC se hicieron presentes en el establecimiento y participaron de una reunión junto a directivos y supervisores para analizar lo ocurrido y definir medidas de acompañamiento para el personal afectado.

En diálogo con, Vanina Galván, secretaria general de ADOSAC que se presentó en la institución, calificó lo sucedido como un episodio “muy grave” y confirmó que se dio intervención inmediata a la Policía y al cuerpo de supervisores.

“Hubo un hecho de violencia muy grave dentro de la escuela con una tutora y personal docente de la institución. Después de esta situación, donde también hubo gritos y temor por lo que estaba sucediendo, se dio aviso inmediatamente a la Policía y al cuerpo de supervisores”, señaló.

Además, indicó que ya se realizó la denuncia correspondiente y que se dispuso una restricción para que la tutora involucrada no pueda ingresar a la institución educativa. “Se hizo la denuncia correspondiente con una restricción a la institución por parte de esta tutora”, afirmó.

Desde el gremio remarcaron que el episodio no solo afectó al personal docente directamente involucrado, sino también a estudiantes que escucharon lo ocurrido dentro del establecimiento.

“Los chicos que estaban en esa aula de la escuela escucharon todo lo sucedido y creemos firmemente que hay que trabajar primero con el plantel docente y después con los estudiantes”, sostuvo Galván.

La dirigente explicó además que la situación se vuelve aún más compleja debido a que el edificio es compartido con la Escuela Primaria N°88, lo que genera un importante movimiento de familias durante los horarios de ingreso y salida.

“La escuela comparte edificio con otra institución y muchas veces el personal no conoce a las familias de la otra escuela. En esos momentos de ingreso y salida se juntan muchísimos estudiantes y eso también genera incomodidad y situaciones complejas”, manifestó.