El rock local se solidariza con el Hospital de Trevelin este fin de semana

El evento "Rock por el Hospi" propone un festival solidario de bandas de rock de Esquel y Trevelin.

Este sábado en el Salón Central de Trevelin, evento es ideado y organizado por la banda Karma con el fin de colaborar con la cooperadora del hospital de Trevelin que esta recaudando fondos para poder comprar una ambulancia.

Con el apoyo del Secretario de Cultura Gustavo de Vera y comercios de Esquel y Trevelin como; Ingrid Roquería, Track music, Destilería Elder, Mucha Ropa, La Encrucijada, El club de la remera y con la participación y apoyo incondicional de las bandas invitadas que brindan su arte sin pedir nada a cambio con el único fin de dar una mano: Arqueano y Anónimos.

La entrada es libre y gratuita, las donaciones son a voluntad y habrá venta de números para sorteos dentro del evento.

Desde las 18 horas, la comunidad se convocará por la solidaridad, y el rock and roll.

SL