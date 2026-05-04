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04 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

"May the 4th be with you": El juego de palabras que explica por qué hoy es el día de Star Wars

Cada 4 de mayo, las redes sociales y las calles de distintas ciudades se llenan de referencias a una galaxia muy lejana, pero para entender por qué se eligió esta fecha hay que prestar atención a cómo suena el calendario en inglés. 
Por Redacción Red43

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Para muchos, hoy es simplemente un 4 de mayo más en el calendario. Sin embargo, para millones de personas alrededor del planeta, esta fecha representa una de las mayores celebraciones de la cultura pop global: el "Star Wars Day". Si nunca has visto las películas y te preguntas por qué esta saga espacial paraliza las redes sociales cada año, la respuesta no está en el estreno de ninguna película, sino en un curioso cruce de idiomas.

 

Una cuestión de oído

La relación entre el 4 de mayo y La Guerra de las Galaxias es puramente lingüística. Todo surge de la frase más icónica de la franquicia: "May the Force be with you", que en español conocemos como "Que la Fuerza te acompañe". En el universo de ficción, la "Fuerza" es un campo de energía que conecta todo y este saludo es un deseo de buena fortuna y protección para los héroes.

 

Al pronunciar la fecha de hoy en inglés, "May the fourth" (4 de mayo), el sonido es casi idéntico al comienzo de ese famoso saludo. Esta coincidencia fonética fue adoptada por los fans para instaurar una festividad que hoy es oficial en todo el mundo.

 

El sorprendente origen político

Aunque hoy es un fenómeno de marketing que moviliza desfiles, maratones de cine y lanzamientos de productos, el primer uso público registrado de este juego de palabras ocurrió en un contexto muy diferente al cine.

 

El 4 de mayo de 1979, Margaret Thatcher asumió como primera ministra del Reino Unido, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo. Para celebrar su histórica victoria, sus colegas del Partido Conservador publicaron un anuncio en el diario London Evening News que decía: "May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations". De esta forma, aprovecharon la inmensa popularidad de la película estrenada apenas dos años antes para darle un toque moderno a su felicitación.

 

Una galaxia que sigue expandiéndose

Lo que comenzó como una ocurrencia idiomática y un mensaje político se ha transformado en un fenómeno cultural. Hoy en día, el "Star Wars Day" es una excusa para celebrar la imaginación y la cultura fantástica, un legado que comenzó en 1977 y que sigue sumando nuevas historias y seguidores de todas las generaciones. Así que, seas fanático o no, hoy es un buen día para decir: "May the 4th be with you".

 

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

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