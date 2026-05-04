Habilitan el ingreso de prensa a Casa Rosada

Tras 10 días de cierre, el presidente Javier Milei habilitó el reingreso de la prensa acreditada a Casa Rosada, pero impuso severas restricciones en la circulación interna que dificultan el desarrollo de la tarea periodística. La medida, implementada por la Casa Militar, establece un nuevo protocolo de seguridad que elimina la libre circulación por áreas comunes como el Patio de las Palmeras o los pasillos del primer piso. Este aislamiento físico impide el contacto directo e informal con funcionarios y ministros, lo que anula la posibilidad de obtener información de primera mano o confirmar datos fuera de las conferencias oficiales.

A partir de hoy, los periodistas que figuren en el listado confeccionado por Casa Militar deberán ingresar por Balcarce 78, con el DNI y la credencial en mano para acreditar la identidad. En el ingreso se aplicó además un refuerzo de seguridad que incluye un escáner y un dispositivo para detectar metales, ubicando a varios efectivos en el trayecto a la sala de prensa por el ala este. De esta forma, se eliminó el registro de la huella dactilar que habilitaba el ingreso de los trabajadores por Balcarce 24 hasta el pasado 23 de abril. Estas medidas representan un obstáculo logístico que prolonga los tiempos de entrada y afecta la cobertura de hechos de último momento.

Dentro del edificio, el esmerilado de vidrios y el cierre de puertas estratégicas impiden observar los movimientos de la agenda presidencial, limitando el movimiento de los cronistas exclusivamente a los pasillos aledaños a la sala de prensa y el comedor. Desde la Secretaría de Comunicación y Prensa de la Nación, a cargo de Javier Lanari, aseguran que los cambios se encuentran contemplados en el anexo de acreditación a la prensa, aunque anteriormente la circulación transitoria por las áreas comunes estaba garantizada. Según los trabajadores, estas modificaciones transforman el entorno de trabajo en un espacio estrictamente vigilado que rompe con la autonomía profesional.

Luego de semanas de silencio, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, retomará las conferencias de prensa este lunes a las 11 y se espera que haga alusión a estos cambios. “Habilitados solo la cafetería y los baños”, señalaron desde la seguridad oficial respecto a las nuevas indicaciones de circulación para los acreditados. Por su parte, desde el Ejecutivo nacional justificaron las modificaciones al sostener que los protocolos buscan garantizar la seguridad nacional tras la difusión de imágenes internas del palacio presidencial.

EBW

E.B.W.